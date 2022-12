Nasser tranche définitivement sur le futur de Messi

Nasser Al-Khelaifi a parlé à "La Gazzetta dello Sport" d'Argentine-France, de Messi et de Mbappé.

Le big boss du PSG n'a pas dissimulé sa fierté après le parcours de ses joueurs en Coupe du monde.

"Je suis très fier que plusieurs de nos joueurs aient été des protagonistes. Kylian est le premier joueur du PSG à participer à deux finales de Coupe du monde consécutives, et il n'a que 23 ans. Leo deviendra le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches de la Coupe du monde, une performance tout aussi étonnante. Déjà en demi-finale, j'étais fier d'avoir trois de nos joueurs, avec Achraf Hakimi : son Maroc a illuminé le tournoi. Avoir onze joueurs du PSG en Coupe du monde, c'est quelque chose d'incroyable".

"J'ai évidemment soutenu le Qatar, je suis fier que notre équipe nationale ait pu jouer à ces niveaux. Mais la France est très proche de mon cœur".

Nasser Al-Khelaifi a aussi évoqué le futur de Leo messi et celui de Kylia Mbappé : "Kylian vient de signer un nouveau contrat, et celui de Leo dure au moins jusqu'à la fin de la saison. Les deux, mais en réalité tous nos joueurs, sont heureux de jouer pour le PSG. Leurs dernières performances le prouvent, même avant la Coupe du monde. Le PSG n'a pas perdu un seul match jusqu'à présent. Et le PSG féminin, comme d'habitude, se porte très bien. Aucune décision concernant le contrat de Messi ne sera prise avant l'année prochaine. Le club et le joueur feront ce qui est juste et dans le meilleur intérêt des deux parties. Nous sommes tous très heureux en ce moment, ce qui est formidable".