Naples - Spalletti : "Ndombélé arrive avec une carte de visite intéressante"

Le technicien napolitain est ravi de l'arrivée de Tanguy Ndombélé, venu pour se relancer dans le sud de l'Italie.

Naples a officialisé vendredi l'arrivée de Tanguy Ndombélé, qui rejoint la Serie A sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat d'environ 30 millions d'euros.

"Ndombélé a le désir fou de faire gagner Naples"

Devenu indésirable aux yeux d'Antonio Conte à Tottenham, le milieu de terrain aura pour mission de se relancer dans la Botte.

Déjà, son nouvel entraîneur, Luciano Spalletti, est séduit par sa venue : "Ndombélé arrive avec une carte de visite intéressante, il peut couvrir tous les rôles du milieu de terrain", a apprécié l'Italien en conférence de presse.

"Et la chose qui m'a le plus plu est la volonté, la conviction et l'enthousiasme avec lesquels il a accepté de venir à Naples. Avec ses traits de caractère, il a le désir fou, que nous avons tous, de faire gagner Naples."

"Ndombélé peut jouer sur tout le terrain"

Le coach napolitain s'est également exprimé sur le profil de l'international tricolore, et la manière dont il compte l'utiliser tout au long de la saison.

"Il peut jouer sur tout le terrain, c'est un footballeur complet. C'est un joueur qui peut aussi donner des longs ballons pour les attaquants", détaille-t-il.

"C'est un joueur techniquement fort qui sait bien se sortir des espaces. Nous savons qu'il aime courir vers l'avant et non vers l'arrière, mais nous allons lui apprendre."