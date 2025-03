Naples - Milan : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Choc au sommet en Serie A ! Naples, à la lutte pour le titre, accueille l'AC Milan. Duel intense et crucial au stade Diego Armando Maradona.

Le stade Diego Armando Maradona est le théâtre d'une affiche de gala ce dimanche soir, opposant un Naples en pleine lutte pour le Scudetto à un AC Milan qui tente de sauver sa saison et d'accrocher une place européenne. Après un nouveau faux pas avant la trêve internationale, les Napolitains n'ont plus le droit à l'erreur face à des Rossoneri qui, malgré une saison décevante, restent sur une dynamique légèrement positive et possèdent un bilan récent étonnamment favorable à Naples.

Naples : Relance obligatoire pour le rêve Scudetto

Contraint au nul (0-0) par Venise juste avant la pause, le Napoli a laissé filer une occasion de mettre la pression sur l'Inter Milan, leader avec désormais trois points d'avance. La troupe d'Antonio Conte traverse une passe difficile, n'ayant remporté qu'un seul de ses sept derniers matchs de championnat depuis début février. Malgré cette méforme, l'entraîneur napolitain refuse de baisser les bras. "Nous sommes à 3 points, ce serait fou de ne pas y penser," a-t-il lancé, considérant les neuf dernières journées comme autant de "finales mondiales". La réception de Milan est la première de ces finales.

Pour ce choc, Conte devrait s'appuyer sur le duo d'attaque Lukaku-Raspadori, les deux joueurs étant revenus "avec un bon butin et le moral au top" de leurs sélections respectives. Cependant, des cadres comme Anguissa ou Neres pourraient démarrer sur le banc en raison de petits pépins physiques, obligeant Conte à composer. La pression est immense sur les Partenopei qui doivent impérativement retrouver leur efficacité et leur solidité pour rester au contact de l'Inter.

Milan : Confirmer le réveil et jouer les trouble-fête

De son côté, l'AC Milan aborde ce déplacement avec un peu plus de sérénité. Après une période de crise, les Rossoneri ont signé deux victoires consécutives avant la trêve, contre Lecce et Côme, grâce notamment à des joueurs clés comme Christian Pulisic et Tijjani Reijnders. Une troisième victoire de rang, une première depuis septembre, lancerait idéalement leur sprint final. Plus surprenant encore, Milan est invaincu lors de ses six dernières visites au stade Maradona, toutes compétitions confondues, et pourrait établir un record historique en cas de nouveau résultat positif.

Neuvième au classement avec seulement 47 points, un total historiquement bas pour viser le top 4 à ce stade, l'équipe dirigée par Sergio Conceiçao (dont l'avenir reste incertain) joue gros. Un succès de prestige à Naples non seulement confirmerait leur regain de forme mais les maintiendrait aussi dans la course, même lointaine, aux places européennes. Privés de Musah (suspendu) et Emerson Royal (blessé), les Milanais compteront sur leur solidité défensive et le talent de joueurs comme Loftus-Cheek, Pulisic ou Leao pour créer la surprise. Ce choc promet une bataille tactique intense entre la nécessité absolue de gagner de Naples et l'envie de Milan de prouver sa valeur et de gâcher la fête de son adversaire.

📺 Sur quelle chaine regarder Naples - Milan ?

📺 Sur quelle chaine regarder Naples - Milan ?

Pays Diffuseur / Plateforme Type Accès 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot Streaming uniquement Abonnement L'Équipe requis (via site web uniquement)

Horaire et lieu du match

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Le match de Serie A entre Napoli et AC Milan se jouera au Stade Diego Armando Maradona à Naples, Italie.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45 le dimanche 30 mars, heure française.

Infos des équipes et groupes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 22 Emerson Royal

80 Y. Musah

Infos de l'équipe SSC Napoli

Même si David Neres a repris l'entraînement complet, le Napoli devrait maintenir son schéma en 3-5-2, devenu incontournable depuis le départ de Khvicha Kvaratskhelia et la blessure de son remplaçant. Giacomo Raspadori est ainsi pressenti pour accompagner Romelu Lukaku en attaque. L’attaquant belge reste d’ailleurs particulièrement performant face à l’AC Milan, avec huit contributions décisives en 818 minutes contre les Rossoneri.

Au milieu, Frank Anguissa, récemment revenu de blessure, devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Stanislav Lobotka, après être entré en jeu à Venise lors du dernier match. Billy Gilmour ferait ainsi les frais de ce retour.

Infos de l'équipe AC Milan

Le Milan récupère Alessandro Florenzi et Ruben Loftus-Cheek, désormais opérationnels. Seul Emerson Royal reste indisponible sur blessure, tandis que Yunus Musah est suspendu.

En attaque, la concurrence est vive entre Santiago Gimenez et Tammy Abraham pour débuter en pointe, mais Christian Pulisic, figure de proue du collectif, est assuré de tenir son rôle sur l’aile.

