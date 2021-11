Naples dévoile un maillot collector pour rendre hommage à Maradona

Le 25 novembre 2020, Maradona décédait à l'âge de 60 ans. A l'approche des un an de sa disparation, le club de Naples a décidé de rendre un hommage particulier à son joueur emblématique.

« Un an après sa disparition, le Napoli honore ainsi un grand champion, symbole d'une époque, et icône du football mondial », explique le club italien sur son site officiel.

Ainsi, lors des trois prochains matches de Serie A du Napoli, face au Hellas Vérone (ce dimanche à domicile), puis contre l'Inter Milan (le 21 novembre à San Siro) et enfin contre la Lazio Rome (le 28 novembre, à domicile), les joueurs napolitains porteront un maillot spécial à l'effigie de Maradona.

Sur ce maillot, le visage stylisé de Maradona est apposé sur une empreinte digitale qui symbolise la volonté du Napoli de transmettre l'histoire du club à ses jeunes supporters.

Le maillot sera distribué à partir du 7 novembre en trois versions différentes et chacune ne sera vendue qu'à 1926 exemplaires (en hommage à l'année de fondation du Napoli).

Une partie des recettes récoltées avec la vente de ces maillots seront reversées à des associations caritatives.

Diego Maradona a joué au Napoli de 1984 à 1991, permettant aux clubs de connaître les plus belles heures de son histoire avec deux championnats (1987, 1990) et une Coupe de l'UEFA (1989), une Coupe d'Italie (1987) et une Supercoupe d'Italie (1990).

Peu de temps après sa mort, Naples avait rendu un premier hommage en rebaptisant son stade San Paolo en stade Diego-Armando Maradona.