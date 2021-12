Luigi Liguori, ancien attaquant de Naples de 23 ans, qui a participé à l'échange qui a amené Victor Osimhen chez les Azzurri, a raconté son expérience dans les pages du journal La Repubblica.

"Je jouais en prêt à Fermana, en Serie C. En juin, Naples m'a appelé et m'a dit : viens à Castel Volturno, il faut qu'on parle. "

"Mon avocat et moi y sommes allés, le club nous a proposé deux options : je pouvais renouveler pour un an et rester, ou accepter d'aller à Lille et signer pour trois ans, en entrant dans l'opération Osimhen. Qu'auriez-vous fait ? J'en ai parlé avec mon agent et j'ai accepté. Le 30 juin, nous avons signé avec Lille".

Mais Liguori ne mettra jamais les pieds en France, pas même pour officialiser son transfert vers le club de Ligue 1.

"Nous ne sommes jamais allés à Lille. Ils ont envoyé les contrats à Naples et nous avons signé à Castel Volturno."

L'attaquant est donc resté en Italie, acceptant d'abord l'offre de Fermana, puis celle de Lecco. Lille, cependant, l'a appelé.

"Quand le prêt a pris fin, Lille m'a envoyé une communication disant que le 1er juillet, nous devions être avec eux. Nous étions tous les trois des contreparties dans l'affaire Osimhen. Mais nous ne voulions plus aller en France, alors ils ont proposé de laisser le contrat de deux ans sur la table et d'accepter une indemnité de départ."

Liguori explique également son refus de se rendre à Lille, soulignant qu'il n'était pas au courant de la situation des plus-values, qui est passée sous la loupe de la COVISOC.

"Malheureusement, je ne savais pas tout. Ce n'est pas qu'ils vous disent qu'ils voulaient faire des plus-values. Ils nous ont juste dit : Lille veut trois jeunes joueurs et on a pensé à toi. Puis, au fil des semaines, nous avons tout découvert, mais à ce moment-là, nous étions impliqués, nous ne pouvions plus rien faire."

Enfin, des mots qui étaient tout sauf conciliants envers le club de Campanie :

"Avec les deux autres gars impliqués dans l'opération, nous parlons souvent et nous nous disons : nous avions trois ans de contrat. On s'est fait griller à cause de Naples. Parce que nous ne savions rien".