Naples - L'agent d'Hamsik parle de "regrets" pour le titre raté la saison dernière

L’agent de Marek Hamsik a révélé que le milieu de terrain quittait Naples avec des regrets.

Hamsik est en route pour la Chine et le Dalian Yifang après que Napoli ait annoncé son départ jeudi, et Martin Petras, agent du joueur, a avoué avoir des sentiments mitigés de la part de son client.



"Il est toujours en Slovaquie. Ce sont des semaines difficiles pour Marek", a-t-il déclaré à CalcioNapoli24.



"Naples lui manque déjà, il se sent napolitain, tout comme ses enfants, et son départ de Naples n’a été facile pour personne!



"Au début, les négociations semblaient faciles, mais elles se sont avérées très compliquées. Il y a beaucoup de regret pour ne pas avoir remporté le titre la saison dernière (Naples avait terminé à 4 points de la Juventus Turin, ndlr)."



"Il soutiendra toujours le Napoli. Il a regardé tout le match hier (en Ligue Europa contre le FC Zurich, victoire 1-3, ndlr). Les paroles de De Laurentiis hier étaient un tel plaisir pour lui, mais Marek est encore jeune. Il n’a que 31 ans et il veut continuer à jouer.



"De retour dans un rôle exécutif? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il reviendra certainement un jour car Naples est toujours sa maison", a avoué Petras.