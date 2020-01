Naples-Juventus - Sarri heureux pour son ancien club

L'entraîneur turinois a soulevé le bon côté des choses après la défaite de son équipe à Naples ce dimanche (2-1).

Maurizio Sarri a assuré qu'il était heureux pour le Napoli après la victoire de son ancienne équipe contre sa , la deuxième défaite des Bianconeri cette saison. Malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo - dans un huitième match consécutif - les Turinois ont manqué l'occasion de prendre six points d'avance sur l'Inter.

Le public napolitain a pour sa part entonné des chants et brandi des banderoles contre Sarri, mais ce dernier s'est déclaré heureux pour le club. "Je suis contents pour les gars [de ], car je les aimerai toujours", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia après la rencontre.

"Quitte à perdre, je préfère que ce soit ici pour aider le Napoli à sortir de ses problèmes actuels. Bien sûr, j'aurais préféré qu'ils commencent à gagner la semaine prochaine.

"Le contexte ? Clairement, le match prend le dessus et vous devez vous détacher de tout ce qu'il y a autour. Naples a représenté un moment spécial dans ma vie et c'est toujours plaisant et émotionnel de revenir ici. Nous aurions dû nous sentir plus motivés pour distancer l'Inter, sinon cela veut dire que nous sommes faibles. J'espère que non."

De son côté, Naples a remporté son premier match de championnat à domicile depuis octobre, dans la foulée d'un succès en coupe contre la . Pas de quoi se laisser emporter pour Gennaro Gattuso. "Je vais rentrer chez moi ce soir (dimanche) et continuer à penser à la défaite 2-0 contre la parce que c'était choquant", a déclaré l'entraîneur napolitain, toujours sur Sky Sport Italia.

"Nous avons battu deux bonnes équipes maintenant, bien, mais nous sommes toujours en difficulté. Il y a encore un long chemin et nous devons continuer à travailler. Je félicite les gars pour le travail qu'ils ont fait ces derniers jours, mais nous devons continuer comme cela maintenant.

"Nous n'avons pas été si bons que cela aujourd'hui avec le ballon, mais bien mieux dans la couverture et les courses ont été dans le bon timing. J'étais en colère après le but de Ronaldo, parce que nous ne pouvons rien laisser passer en ce moment."