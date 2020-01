Naples-Juventus (2-1) - La Vieille Dame tombe au San Paolo

Pourtant largement favoris face au Napoli, les Turinois se sont inclinés à la surprise générale sur la pelouse du mythique stade San Paolo.

Habituellement, ce choc entre la Turin et le Napoli oppose le leader à son dauphin. Ce dimanche, il opposait deux équipes aux dynamiques opposées. Et pour cause, si la Vieille Dame, première de , était en quête d'un 5ème succès de rang, , 14ème au classement, restait sur trois défaites consécutives. Autant dire que ce choc avait une saveur particulière à San Paolo... Néanmoins, le récit du match, lui, a été (très) surprenant.

Et pour cause, alors que l'on pouvait s'attendre à voir les hommes de Maurizio Sarri, l'ancien entraîneur du Napoli aujourd'hui à Turin, prendre rapidement les devants pour enfoncer une équipe à la dérive, il n'en a rien été. Au terme d'un premier acte particulièrement rythmé, aucune des deux formations ne parvenaient à prendre l'avantage au score et seul Callejon était parvenu à cadrer une tentative de la tête (16e).

​Fin de match explosive au San Paolo

Mais la surprise allait se produire au retour des vestiaires, quand Zielinski, à l'affût après une parade de Szczesny, propulsait le ballon du plat du pied dans les cages pour ouvrir le score (69e). La Juventus était menée quasi à la surprise générale, et allait devoir réagir. Pour cela, Maurizio Sarri faisait entrer Bernadeschi et Douglas Costa en lieu et place de Dybala et Matuidi. Sauf que ces changements n'avaient pas l'influence escomptée, et ce sont même les locaux qui insrivaient un second but en fin de rencontre, l'oeuvre d'Insigne, auteur d'une superbe reprise de volée du pied droit légèrement déviée (86e) !

Si Naples pensait sa victoire acquise, c'était sans compter sur le réveil, certes tardif, de la Juventus Turin. Vexé par ce scénario inattendu, Cristiano Ronaldo surgissait à la 90e pour réduire le score, battant du pied droit le portier adverse. Le réveil avait sonné trop tard, et ce sont bien les hommes de Gennaro Gattuso qui créaient la surprise. Battue, la Juventus voit l' revenir à trois points au classement, et manque l'occasion de prendre le large.