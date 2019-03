Naples-Juventus : Dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic tire son épingle du jeu

Sens du sacrifice, jeu en pivot, polyvalence, Mario Mandzukic est le complément idéal de Cristiano Ronaldo. Ils forment un duo redoutable.

Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau Karim Benzema mais ce n'est pas celui auquel tout le monde s'attendait. L'été dernier, lorsque le quintuple Ballon d'Or a décidé de rejoindre les Bianconeri contre 100 millions d'euros, le monde du football fantasmait sur son duo avec Paulo Dybala. Technique, capable de mener le jeu et de distiller des passes décisives, l'Argentin était attendu comme le complément idéal de Cristiano Ronaldo. Son nouveau lieutenant en somme. Si les deux leaders de l'attaque de la Juventus sont très complices en dehors du terrain, sur le terrain ce n'est pas si simple.

Paulo Dybala déçoit cette saison. Il est branché sur courant alternatif et il est bien loin de ses standards habituels. Auteur de vingt-deux buts en Serie A et cinq passes décisives la saison dernière, l'international argentin a seulement marqué quatre fois cette année en championnat et si on pourrait penser que son nombre de passes décisives a considérablement augmenté avec la présence d'un redoutable finisseur comme Cristiano Ronaldo ce n'est pas le cas. Il en comptabilise trois après vingt-deux rencontres. Paulo Dybala n'a pour le moment pas répondu aux attentes et ne forme pas un véritable duo avec l'ancien attaquant du Real Madrid. Et finalement, un lieutenant en a caché un autre.

L'indispensable soldat

Mario Mandzukic n'a rien, ou presque, à voir avec Paulo Dybala ou avec Karim Benzema. Moins habile balle au pied, moins rapide, doté d'une moins belle vision de jeu que les deux joueurs précédemment cités, l'international croate a toutefois d'innombrables qualités qui font de lui aujourd'hui le véritable complément de Cristiano Ronaldo. Sa dernière année de cohabitation avec Gonzalo Higuain a été la préparation idéale à l'arrivée du quintuple Ballon d'Or. Exilé sur l'aile gauche la saison dernière, Mario Mandzukic s'est révélé être un élément indispensable pour Massimiliano Allegri. Le Blaise Matuidi de l'attaque. S'il n'a pas les qualités d'un joueur de côté habituel, son sens du sacrifice, sa capacité à multiplier les efforts, sa combativité, son état d'esprit et sa force dans le jeu aérien lui ont permis de rester titulaire malgré la forte concurrence en attaque.

Mario Mandzukic est un soldat. Le Croate joue où son équipe en a le plus besoin. À l'heure où Cristiano Ronaldo est incité de plus en plus que ce soit par ses entraîneurs en club, ou en sélection nationale, à se réinventer et à, parfois, jouer numéro neuf, la polyvalence du Croate est plus que précieuse. Le Portugais, qui préfère évoluer sur le côté, peut évoluer par séquence dans l'axe envoyant ainsi Mario Mandzukic sur un côté gauche qu'il a connu toute une saison. Le quintuple Ballon d'Or peut d'ailleurs sur certaines phases attaquer en tant qu'ailier gauche mais rester dans l'axe en phase défensive afin de limiter ses efforts et laisser Mario Mandzukic, dont l'état d'esprit et la combativité sont exemplaires, faire le travail défensif. Un équilibre parfait pour la Juventus.

Une complicité dans les deux sens

Si la première clé de ce redoutable duo est tactique, il y en a d'autres. Karim Benzema, grâce à sa technique et ses qualités de passeur, était un lieutenant parfait pour Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, lui, facilite le travail au Portugais grâce à son jeu en pivot et ses déviations. L'attaquant de 32 ans réalise sa meilleure saison statistique au niveau des passes décisives à la Juventus et Cristiano Ronaldo n'y est pas étranger. La complicité des deux hommes saute aux yeux puisque quatre des cinq passes décisives du Croate en Serie A ont été pour la recrue phare des Bianconeri. Il est le principal pourvoyeur du meilleur buteur de Serie A.

Mario Mandzukic aide Cristiano Ronaldo a assouvir sa soif de buts et à briller, mais la réciproque est également vraie. Et c'est là, la vraie force de ce duo pour la Juventus. Quand certains attaquants de pointe ont absolument besoin de marquer pour vivre, ce n'est pas le cas du Croate, ce qui ne l'empêche pas pour autant de marquer des buts. Cristiano Ronaldo vampirise le jeu de son équipe mais aussi l'attention des défenses adverses. Mario Mandzukic l'a bien compris et en profite pleinement. Forcément, les défenses de Serie A se concentrent énormément sur le quintuple Ballon d'Or au point, de temps en temps, d'en oublier ses coéquipiers d'attaque.

Mandzukic encore plus décisif

Auteur de huit buts cette saison en Serie A, dix toutes compétitions confondues, Mario Manduzkic est bien parti pour réaliser sa meilleure saison dans ce domaine depuis son arrivée à la Juventus (record 10 buts en Serie A en 2015/2016). Très fort dans le jeu aérien, Mario Mandzukic a compris qu'il devait également se muer en renard et profiter des miettes qui lui sont laissées. Sur ses dix buts, quatre ont été marqués sur une passe, plus précisément un centre, de Cristiano Ronaldo, mais même sur la majorité des autres, le Portugais a joué un rôle malgré lui. Face à l'Inter et à l'AS Roma, Mario Mandzukic a marqué de la tête, oublié au second poteau, dans l'ombre du Portugais. Contre la Lazio et la SPAL, il s'est montré opportuniste, une nouvelle fois bien placé et oublié.

Qui plus est, Mario Mandzukic n'a pas marqué contre n'importe qui. L'attaquant croate a trouvé le chemin des filets contre les six premiers de la Serie A cette saison. Titulaire dix-neuf fois en vingt apparitions, l'attaquant de 32 ans a même porté le brassard de capitaine quatre fois, en l'absence de Giorgio Chiellini, et ce malgré la présence de Leonardo Bonucci. Cohabiter avec Cristiano Ronaldo n'est pas toujours facile pour un attaquant. Beaucoup l'ont appris à leur dépens par le passé. Mario Mandzukic, lui, est sublimé par cette association avec le quintuple Ballon d'Or.