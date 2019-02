Real Madrid - Karim Benzema : "Je jouais en fonction de Cristiano"

Longtemps resté dans l'ombre du quintuple Ballon d'Or au Real Madrid, le Français est redevenu le redoutable buteur qu'il était, cette saison.

"Pendant des années, j’ai lu et entendu dans certains médias que le Real Madrid devait signer un 9 alors que la réalité montre clairement que Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde", déclarait Florentino Pérez, le président de la Maison Blanche, le 11 février dernier.

Et alors que se profilent deux Clasicos cette semaine, mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi (1-1 à l'aller), puis samedi en championnat, le Français sera de nouveau le fer de lance de l'attaque madrilène, lui qui a pour habitude de briller lors des rencontres face aux Catalans.

Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 11 en 25 matches de Liga disputés, l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais s'est en effet imposé comme l'élément indispensable de l'attaque madrilène, amputée du départ de sa star Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin cet été.

"Je suis très heureux car je peux jouer mon vrai football"

Justement, interrogé sur ce sujet par le média France Football, Karim Benzema a estimé profiter de l'absence du Portugais, lui qui peut désormais exploiter ses qualités de finisseur comme il l'entend. "Avant, il y avait un mec qui mettait plus de cinquante buts par saison et moi, j'étais dans un rôle de passeur. Je jouais en fonction de Cristiano. On formait un bon duo. Je le cherchais sans cesse avec pour objectif de l'aider à inscrire encore plus de buts. (...) Maintenant, c'est moi le leader de l'attaque. C'est à moi de faire la différence. Je suis très heureux car je peux jouer mon vrai football", a ainsi commenté le tricolore ce lundi.

Des propos qui témoignent du plaisir que prend le numéro neuf du Real Madrid durant cet exercice 2018-2019, comme le laissaient justement entrevoir ses très bonnes prestations, tant en Liga qu'en Ligue des Champions.

S'il n'a en rien manqué de respect à son ancien compère d'attaque via ces déclarations, et s'il est vrai que le quintuple Ballon d'Or est un joueur réclamant constamment le cuir à ses coéquipiers, force est de constater que ce dernier a néanmoins largement contribué au palmarès surréaliste de Karim Benzema, notamment marqué par quatre Ligues des Champions remportées, preuves d'une certaine complicité entre les deux hommes.