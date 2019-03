Juve - Allegri : "Mon futur ? Je devrai parler avec le président"

Massimiliano Allegri s'est confié en conférence de presse avant le choc entre Naples et la Juventus Turin, dimanche soir au San Paolo (20h30).

Son futur : "Je devrai parler avec le président: nous déciderons quoi faire, sans aucun problème".



La Ligue des champions: "Tout peut arriver en Ligue des champions, le Real Madrid a eu besoin de 11 ans pour revenir gagner en Europe".



Douglas Costa: "Il pourrait être disponible contre l'Atletico Madrid".



Cuadrado: "Il a besoin de beaucoup de temps pour récupérer".



Ronaldo: "Il va bien et jouera demain".



Composition probable: "Entre Bentancur et Emre Can, un des deux va jouer contre Naples".



Napoli-Juventus: "Ce sera un match important pour le Scudetto. Nous jouerons un grand match pour la Série A. Ce sera différent des rencontres précédentes.



Les Critiques : "Les critiques font partie du jeu et je les accepte si elles sont constructives. Je travaille avec beaucoup de passion et d’enthousiasme."

Médias sociaux: "C’est une chose normale qui sort des médias sociaux, je suis un grand utilisateur. Les médias sociaux sont un outil valable, mais pas pour tout le monde".