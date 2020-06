Naples-Inter (1-1), Mertens qualifie Napoli

Dries Mertens se souviendra longtemps de son 122e but sous le maillot de . Car c’est celui qui lui a permis de dépasser Marek Hamsik comme meilleur réalisateur de l’histoire du club, mais aussi de propulser les Partenopei en finale de la Coppa Italia au détriment de l’Inter. C’est ce qu’on appelle un retour un gagnant à la compétition.

122 - Dries Mertens is now the best goalscorer with Napoli in all competitions, overtaking Marek Hamsik (121) and reaching 122 goals for the Azzurri. Top.#NapoliInter #CoppaItalia pic.twitter.com/rXrEV8dpH9