Naples : Diego Maradona adore Dries Mertens !

Auteur d'un doublé contre Salzbourg mercredi (3-2), Dries Mertens a encore impressionné. Même l'idole Diego Maradona est convaincue par le Belge.

Avec 116 buts au compteur depuis son arrivée à , Dries Mertens n'est plus qu'à 5 petits pions du meilleur buteur de l'histoire du club, son ancien coéquipier Marek Hamsik.

Et le petit attaquant belge devrait dépasser cette barre symbolique sans grand problème. Il a d'ailleurs dépassé le total de l'illustre Diego Maradona, lequel ne semble pas vraiment lui en tenir rigueur. Interrogé sur les qualités du polyvalent attaquant, El Pibe de Oro s'est montré très élogieux.

"J’aimerais faire quelque chose pour qu’il ne parte pas", a-t-il lâché dans des propos accordés au Corriere dello Sport. "Il est vrai qu’un joueur professionnel cherche toujours à avoir un meilleur salaire. Mais il est vrai aussi qu’il n’y a aucun endroit au monde où il sera aussi aimé, respecté et choyé qu’à Naples".

Maradona fait référence à l'échéance du contrat du Belge, en juin prochain. La légende argentin adresse ainsi un message au président du Napoli, Aurelio De Laurentiis. "Cher président, ne le laissez pas partir. Je sais qu’il a plus de 30 ans, mais il court, joue et marque des buts avec la fraîcheur et l’enthousiasme d’un jeune."

Replacé dans l'axe de l'attaque fin 2016, Dries Mertens empile les buts avec une belle régularité.