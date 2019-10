André Villas-Boas : "Mbappé est le successeur naturel de Messi et Ronaldo pour le Ballon d'Or"

Avant le Classique de la L1 dimanche soir, l'entraîneur marseillais a été élogieux au sujet de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé cette semaine en LDC.

André Villas-Boas va disputer son premier PSG-OM dimanche soir. Un baptême du feu pour l'entraîneur portugais qui devra faire face à une impressionnante armada offensive et une réelle supériorité des Parisiens. Depuis novembre 2011, l' n'a plus battu le toutes compétitions confondues.

"L'effectif du PSG est incroyable"

Même si l'OM est quatrième au classement de la , l'entraîneur portugais sait que la mission sera bien compliquée au Parc des Princes. "L'effectif du PSG est incroyable, il est aussi bien construit cette année. Icardi s'est bien adapté. Avec les blessures de Meunier et Herrera, je ne sais pas ce que va faire Tuchel. Il y a Di Maria qui est aussi dans une forme incroyable ", a-t-il indiqué en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

De plus, le club phocéen devra faire face à un Kylian Mbappé en grande forme. Entré en jeu à la 52e minute à Bruges, l'attaquant français a inscrit un triplé et suscite l'admiration chez Villas-Boas. "C'est le successeur naturel de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or." Quatrième en 2018, Mbappé figure de nouveau dans la liste des 30 nommés pour l'édition 2019.

Néanmoins, l'ancien coach de Porto et de espère que son équipe ne reniera pas son identité au coup d'envoi (21h) dimanche soir. "La différence est abyssale entre les deux équipes. Mais on ne va pas à Paris pour participer à une fête. On y va avec nos armes, tu dois mouiller le maillot, mais c'est important aussi de sortir de ce match sans blessure ou suspension."