Naples confirme son intérêt pour Lukaku

L'attaquant de Man United a été annoncé comme possible recrue de Naples, et le boss des Partenopei a confirmé l'existence des contacts.

Le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, a reconnu qu'il avait étudié la possibilité de signer Romelu Lukaku. Et, d'un autre côté, il a évoqué un stratagème mis en place par les représentants du joueur destiné à augmenter la valeur du buteur belge.

Lukaku est en instance de départ du côté d'Old Trafford. Il serait surprenant de le voir faire une saison de plus dans le Nord-Ouest d' , surtout qu'il a perdu sa place au profit de Marcus Rashford durant la seconde partie de la campagne écoulée. L'ancien d' , qui n’a pas pris part à aucune des six rencontres amicales de United durant la pré-saison, avait parlé d’un "rêve" à l'idée d'évoluer en alors que la et l'Inter ont aussi tenté de l'enrôler.

Mais l'Inter n'a pas été en mesure d'accepter les exigences financières pour le joueur de 26 ans et l'espoir de la Juve de le faire signer dépendrait de la volonté de Paulo Dybala d'accepter ou pas un transfert dans la direction opposée dans le cadre d'un échange.

Napoli est le troisième et dernier club à avoir eu des touches avec Lukaku. Selon des informations circulant dans la presse transalpine, les Italiens seraient prêts à offrir aux Anglais une somme conséquente d'argent en plus de l'attaquant Arkadiusz Milik.

Questionné sur ce sujet, De Laurentiis a confirmé avoir parlé à l'agent de Lukaku, mais a nié en revanche le fait qu'il y ait eu une proposition formulée. "Vous savez pourquoi il y a des rumeurs à son sujet? Parce que je suis un bon ami de son agent, Federico Pastorello, avec qui je me lève souvent à l'aube pour discuter", a-t-il d'abord confié en plaisantant à Sky Sport Italia.

Le jeu de dupes n'a plus aucun secret pour De Laurentiis

"Je lui ai demandé: " Penses-tu que Lukaku conviendrait à Napoli? Va-t-il à la Juventus ou pas? " Nous avons parlé en ces termes, mais nous savons qu’il est dans l’intérêt des agents de donner l’impression que nous avons fait une offre, car cela augmente le prix à payer pour une autre personne. C’est la raison pour laquelle je préférerais que le marché des transferts s’ouvre le lendemain de la fin d'une saison et s’achève fin juillet.", a-t-il ajouté.

Napoli a manqué de se renforcer devant en ratant Nicolas Pepe, qui a quitté pour il y a quelques jours. Mais, les Partenopei sont toujours en course pour James Rodriguez, Hirving Lozano et Mauro Icardi. "Outre James, Lozano et Icardi, nous évaluons également d'autres noms", a assuré De Laurentiis. "Lors des négociations, quand tout le monde sait qu'il y a une volonté d'acheter, ils essaient tous d'obtenir le meilleur accord. Nous devons tenir compte des facteurs environnementaux, car signer un joueur, c'est aussi faire venir sa famille. est une ville magnifique, mais pour quelqu'un qui est habitué à un style de vie très différent, ce peut être une expérience accablante de venir ici. Les fans ne s'en rendent pas compte." Pas sûr que ce genre d'explications puissent convaincre les tifosi de l'équipe et encore moins Carlo Ancelotti.