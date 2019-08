Dybala évite les examens de la Juventus alors que Lukaku accepte un contrat annuel de 9 millions d'euros

L’Argentin devait s’entretenir avec Maurizio Sarri jeudi, mais cela n’a pas été le cas, alors que le Belge renforce son départ d’Old Trafford.

Paulo Dybala ne se présentera pas avec la ce vendredi et ne retournera pas au centre d’entraînement de Continassa, car les rumeurs d’un départ de Turin sont de plus en plus pressantes.



Et le joueur que la Juventus souhaite échanger contre Dybala, l’attaquant de Romelu Lukaku, a signé un accord avec les Bianconeri dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 9 millions d’euros par an, ont indiqué des sources à Goal.



Le salaire de Dybala à Manchester est un autre élément du puzzle de cet échange sensationnel. L’international argentin souhaite obtenir une augmentation de salaire importante par rapport à son contrat actuel de 7,5 millions d’euros par an en .



Dybala est rentré tôt de ses vacances après la Copa America et est arrivé à Turin jeudi. Il devait s’entretenir sérieusement avec le patron de la Juve, Maurizio Sarri, mais cela n’est finalement pas arrivé.



Au lieu de cela, l'Argentin a prolongé ses vacances jusqu'au 5 août, trois jours avant la fermeture du marché des transferts anglais.



Dybala et Lukaku ont connu des problèmes dans leurs clubs la saison dernière.

Paulo #Dybala will not train or have his medical checkup with #Juventus before 5th August -. The date he was scheduled to return. Negotiations with #ManUtd continues @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) 1 août 2019





Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo au sein de la Vieille Dame, Dybala devait jouer un rôle plus important dans la rotation, ne marquant que 10 buts dans toutes les compétitions, dont cinq seulement en championnat.



Lukaku était également en disgrâce à Old Trafford après qu'Ole Gunnar Solskjaer ait remplacé José Mourinho. Le Norvégien a préféré mettre Marcus Rashford en tant qu'avant-centre et la confiance de l'international belge a semblé affectée lorsqu'il a joué.



Lukaku a déjà affirmé que ce serait un "rêve" de jouer en et était notamment annoncé vers l'Inter d'Antonio Conte. Depuis lors, la Juve a toutefois rejoint la course et devrait empocher la mise.