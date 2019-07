Mercato - Romelu Lukaku non convoqué pour le prochain match amical de Manchester United

Romelu Lukaku n'a pas été inscrit dans la liste des 26 joueurs de pour le prochain match amical de son équipe en Norvège.

Les Red Devils vont en effet jouer une rencontre de préparation ce mardi contre Kristiansund et une nouvelle fois, l'attaquant belge va manquer à l'appel.

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC