Naples, Carlo Ancelotti écope d’un match de suspension

Suite à son expulsion contre l’Atalanta, « Il Mister » a pris un match de suspension de la part de la fédération italienne.

Carlo Ancelotti ne pourra s’asseoir sur le banc lors du prochain match de son équipe napolitaine. Il est sanctionné suite au rouge qu’il a récolté en fin de match mercredi contre l’ Bergame.

Cette partie s’est mal terminée pour les vice-champions d’ , avec un but de Josip Ilicic concédé dans les dernières minutes de la rencontre. Un but intervenu alors qu’un pénalty avait été réclamé de l’autre côté du terrain. Après plusieurs minutes d’interruption, l’arbitre de la partie a finalement validé la réalisation de Bergame. Et c’est ce qui a provoqué le courroux des joueurs napolitains et de leur entraineur.

Après dix journées de , pointe à une peu glorieuse 6e place au classement. L’équipe du Sud de l’Italie a déjà 12 points. C’est ce qui explique son retard important sur le leader juventino (8 unités).