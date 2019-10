Naples, opération réussie pour Malcuit

Le défenseur franco-marocain Kevin Malcuit vient de se faire opérer avec succès du genou droit.

L’ancien stéphanois Kevin Malcuit a été victime d'une lésion du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit, dimanche dernier lors du match contre . Une grave blessure qui nécessitait une intervention chirurgicale. Il l’a subie ce jeudi.

Le club de a confirmé cette information à travers un communiqué : « ce matin, Kévin Malcuit a subi une opération de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit à la clinique Villa Stuart de Rome. L’opération est parfaitement réussie ».

Il n’y a pas eu d’information concernant la durée de l’indisponibilité du latéral droit, mais il semble d’ores et déjà certain qu’il sera out pendant de nombreuses semaines. Son retour sur les terrains ne se fera pas avant 2020.