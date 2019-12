Naples, Ancelotti : "Je n'ai pas peur d'être viré"

L'entraîneur du Napoli a évoqué sa situation personnelle, compliquée, avant le match de Ligue des champions contre Genk.

vit une saison rocambolesque et pas de tout repos. En interne, la saison du club italien est compliquée suite à la fronde d'une partie des joueurs et aux sanctions décidées par le président Aurélio De Laurentiis à l'encontre de ses joueurs. Mais si Naples en est arrivé-là, c'est aussi à cause d'un début de saison bien terne sur le plan des résultats. Le Napoli, habitué à jouer le titre ces dernières saisons, pointe à une triste septième place en , en revanche, en les résultats sont bien meilleurs.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a fait face aux critiques et n'a pas peur du sort qu'il peut lui être réservé : "La valise d'un entraîneur doit toujours être prête. Il est normal qu'un entraîneur soit toujours questionné par ce qu'il fait. J'ai déjà vécu ces expériences. Je n'ai aucune crainte ou inquiétude si le club me vire. Ça ne m'effraie pas et ça ne me préoccupe pas de savoir que le club pourrait me remercier ou que je pourrais partir".

"En Europe, c'est un autre Napoli"

Le technicien italien considère que les deux parties doivent trouver leur compte pour poursuivre leur aventure ensemble : "Je dis que si certaines conditions sont remplies, C'est bien d'avancer. Si elles ne se le sont pas, alors il est meilleur de se séparer et de faire route à part. Je suis sûr que cette période négative prendra fin mais cela ne peut pas durer trop longtemps. J'attends des réponses dans le court terme, cela doit changer".

Carlo Ancelotti a confiance en son équipe pour se relancer et espère une nouvelle belle performance sur la scène européenne : "Ma seule pensée maintenant est de préparer le match demain. Je dois choisir la bonne formation et la meilleure stratégie pour aligner une équipe capable de jouer un match convaincant J'espère avoir de bonnes réponses et avoir des pensées positives après le match. Jusqu'à présent, nous avons bien joué en Ligue des champions et une qualification serait méritée. En Europe, on a vu un autre Napoli, celui que je voudrais voir aussi en championnat. C'est une période qui finira. Je suis à la recherche de solutions pour sortir de cette période difficile".

"Je m'attends à une performance positive et convaincante comme toutes celles que nous avons faites en Ligue des champions. Dans cette compétition, l'équipe a fait de son mieux et lorsque Napoli est à son meilleur, elle peut rivaliser avec n'importe qui. Je ne peux pas faire semblant, l'équipe ne donne pas ce qu'elle pourrait donner. Cela ne nous permet pas d'avoir l'esprit libre, comme nous l'avons fait contre où nous n'étions certainement pas favoris. Je souhaite que nous puissions retrouver la sérénité mentale qui a été perdu compte tenu des résultats négatifs en championnat. Personnellement, je suis convaincu que nous jouerons un grand match et nous passerons le tour, si tout va bien en tant que premier du groupe", a conclu l'Italien.