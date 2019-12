Mercato - Naples : Ancelotti sur la sellette, Arsenal à l’affût ?

D’après The Telegraph, Arsenal pensait à Carlo Ancelotti pour succéder à l’intérimaire Freddie Ljungberg.

Carlo Ancelotti traverse une période de turbulences. Ou plutôt, le Napoli dans son ensemble vit une mauvaise passe, en témoigne la nouvelle contre-performance des Partenopei sur la pelouse de l’ (1-1) ce samedi en .

D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport était catégorique avant la rencontre : sans victoire, Ancelotti serait limogé. Mais au lendemain de la défaite, avec des Napolitains toujours 7es en , le technicien italien n’a toujours pas eu à faire ses valises…

Bye bye après Genk ?

Vraisemblablement, il devrait être limogé mardi prochain après la rencontre de Ligue des Champions face à Genk. Peu importe le résultat et l’éventuelle qualification du Napoli pour les huitièmes de finale…

Interrogé à ce sujet, Ancelotti a botté en touche. L’Italien se sent bien à et compte surtout sur les joueurs pour redresser la barre : "Nous sommes tous unis, il y a un but commun entre moi et l’équipe et nous souffrons ensemble cette saison. Nous vivons un moment délicat et nous devons le résoudre d’une manière ou d’une autre", expliquait-il en début de semaine.

pense également à Ancelotti

Ancelotti devrait donc rapidement prendre la porte, mais une autre pourrait s’ouvrir dans la foulée : celle d’ , qui vient de limoger Unai Emery. D’après The Telegraph, les Gunners penseraient d’ores et déjà à lui pour succéder à Freddie Ljungberg, en intérim suite au départ de l’Espagnol.

Selon The Times, Everton, qui vient de limoger Marco Silva, souhaiterait également s’attacher les services du "Mister" pour la seconde partie de saison. Malgré une première partie de saison catastrophique, au moins en Serie A, Ancelotti conserve donc une certaine cote.