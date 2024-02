Nantes - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain est en déplacement, ce samedi, en marge de la 22e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après sa semaine européenne aboutie avec une victoire (2-0) contre la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain va se concentrer désormais sur la Ligue 1 française. En effet, les hommes de Luis Enrique sont en déplacement chez les Canaris, samedi, à l’occasion de la 22e journée.

Paris vise une semaine aboutie

Bien qu’il soit un peu plus éloigné de la zone rouge, le FC Nantes (12e, 22 points) milite pour le maintien en championnat de France. Après six matchs sans victoire en Ligue 1, les Canaris ont réussi à prendre un peu plus de confiance lors de la précédente journée grâce à leur victoire (1-2) face à Toulouse. Actuellement 12es de Ligue 1, les hommes de Jocelyn Gourvennec auront la lourde tâche de se défaire d’un PSG, qui les avait battus (2-1) au match aller en décembre dernier.

De l’autre côté de la ligne de bataille, le Paris Saint-Germain (1er, 50 points) ne craint pas son adversaire. Invincibles (toutes compétitions confondues) depuis plus de trois mois après la défaite (2-1) à San Siro en 4e journée de Ligue des champions, le club francilien a confirmé sa bonne forme mercredi soir au Parc des Princes en battant la Real Sociedad (2-0) en match aller des huitièmes de finale de la prestigieuse compétition européenne des clubs. L’objectif du déplacement à la Beaujoire est de s’imposer pour maintenir (voire creuser) l’écart sur l’OGC Nice (2e, 39 points).

Horaire et lieu du match

Nantes – PSG

22e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

A 21 heures française

Les compos probables du match Nantes - PSG

Nantes : Lafont - Coco, Pallois, Castelletto, Duverne - Chirivella, Sissoko, Augusto- Mollet, Mohamed, Simons

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Marquinhos, L. Hernandez - Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery - Dembélé, Mbappé, Kolo Muani

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes - PSG

La rencontre entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 17 février 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal, ainsi que sur la plateforme DAZN.