Nantes - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes vs Lille

Lille aborde ce déplacement à Nantes avec l’objectif clair de se relancer après une désillusion continentale. Battus par Dortmund en Ligue des champions, les Dogues doivent rapidement digérer cette élimination et se concentrer sur leur objectif prioritaire : accrocher une place dans le top 4 pour retrouver l’Europe la saison prochaine.

Lille doit vite rebondir

Malgré l’amertume de leur élimination, les hommes de Bruno Genesio arrivent en Loire-Atlantique avec une dynamique positive en championnat. Avec trois victoires sur leurs quatre derniers matchs de Ligue 1, Lille a retrouvé de la solidité et s’accroche aux places européennes. Actuellement cinquièmes, à égalité de points avec Monaco, les Dogues restent en embuscade pour décrocher une place en Ligue des champions.

Lille peut aussi s’appuyer sur un historique largement en sa faveur : Nantes est l’équipe que le LOSC a le plus battue au XXIe siècle avec 23 succès en 38 confrontations. De plus, les Canaris restent sur 18 matchs sans victoire face aux Lillois, une série inquiétante pour les hommes d’Antoine Kombouaré.

Nantes en plein doute

Les Canaris abordent cette rencontre avec beaucoup d’incertitudes. Battus par Marseille et Strasbourg sans inscrire le moindre but, ils doivent impérativement redresser la barre pour éviter de glisser dangereusement vers la zone rouge. Nantes n’a plus enchaîné trois défaites sans marquer depuis 2021, une statistique inquiétante qui met en lumière leur inefficacité offensive actuelle.

La situation est d’autant plus préoccupante que les performances à domicile sont désastreuses. Depuis le début de la saison dernière, aucune équipe de Ligue 1 n’a pris moins de points chez elle que Nantes (25 en 87 possibles). Le public de la Beaujoire espère une réaction, mais face à une équipe de Lille en quête de rédemption, la tâche s’annonce ardue.

Un match crucial donc, entre un Nantes sous pression et un Lille qui veut prouver qu’il a tourné la page européenne.

Horaire et lieu du match

Nantes - Lille

26e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de La Beaujoire

A 17h, heure française

Les compos probables du match Nantes - Lille

Nantes : Lopes - Coco, Sow, Castelletto, Cozza - Lepenant, Augusto, Leroux - Abline, Mohamed, Simon.

Lille : Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - Bouaddi, André - Haraldsson, Cabella, Fernandez-Pardo - David.

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes - Lille ?

La rencontre entre Nantes et Lille sera à suivre ce samedi 15 mars 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.