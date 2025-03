Le LOSC renversé par Dortmund !

Lille vs Borussia Dortmund

Le LOSC s'est réveillé trop tard. Le premier quart de finale de C1 de son histoire attendra. C'est le BvB qui passe.

C'est la grosse déception pour les Nordistes, qualifiés longtemps lors du match. Le Borussia Dortmund, emmené par Ryerson et Guirassy, a augmenté la cadence dans la deuxième période.

Tout avait pourtant si bien commencé. Nous jouons la 5e minute quand Ismaily dépossède Adeyemi du ballon et mène la contre-attaque. Il progresse à gauche et centre à ras de terre. Au 1er poteau, David reprend d'un tir du gauche peu appuyé. Kobel réagit très tardivement et voit le ballon passer entre ses jambes.

1-0, le score au repos. Mais Dortmund égalise sur pénalty en début de seconde période. Le capitaine Emre Can s'élance et tire fort plein axe à mi-hauteur. Lucas Chevalier a plongé sur sa gauche.

Puis, peu après l'heure de jeu, Ryerson élimine Cabella et combine avec Guirassy dans la surface à gauche. Le Guinéen transmet à Beier dans l'axe. Devant Diakité, l'Allemand arme une puissante frappe du droit qui file sous la barre. Chevalier s'incline. 2-1, score final.

Le premier grand exploit européen de l'histoire du LOSC attendra donc...