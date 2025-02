Nantes - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes veut prolonger son invincibilité en 2025 face à Brest, en quête de rebond après sa lourde défaite contre le PSG. Duel tendu à la Beaujoire !

Nantes accueille Brest vendredi au Stade de la Beaujoire avec l’espoir de prolonger son début d’année 2025 sans défaite. Après quatre matchs nuls consécutifs, les Canaris ont finalement retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 2-1 sur la pelouse de Reims le week-end dernier. Ce succès a permis à l’équipe d’Antoine Kombouaré d’enregistrer une seule défaite lors de ses huit derniers matchs, un résultat qui a quelque peu apaisé la pression sur l’entraîneur nantais.

Nantes veut poursuivre sur sa lancée

Malgré cette dynamique positive, Nantes n’est pas encore sorti d’affaire. Le club ne compte qu’un petit point d’avance sur Rennes, qui a pourtant investi 85 millions d’euros en janvier pour redresser la barre. Avec seulement trois points de marge sur Saint-Étienne, actuellement barragiste, les Canaris doivent enchaîner les victoires pour s’éloigner de la zone rouge.

De son côté, Brest arrive avec l’ambition de renouer avec le succès après une lourde défaite 5-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ce revers a permis aux Parisiens de prendre un ascendant psychologique sur les hommes d’Éric Roy avant leur confrontation en Ligue des champions. Tiré au sort pour affronter le PSG en barrages, Brest espérait tomber sur un cador européen, mais devra finalement se contenter d’un duel franco-français.

La défense, point fort de Brest la saison passée avec seulement 34 buts encaissés, montre des signes de faiblesse cette année. Après 20 journées, les Pirates ont déjà concédé 36 buts, soit plus que toute autre équipe hors de la zone de relégation.

Un historique à l’avantage de Brest

Nantes devra briser une série négative contre Brest, resté invaincu lors des cinq dernières confrontations directes (quatre victoires, un nul). Les Brestois ont réussi à s’imposer lors de quatre des cinq derniers matchs face aux Canaris, égalant ainsi leur total de victoires lors des 24 rencontres précédentes.

Ce match pourrait permettre à Brest de se rapprocher des places européennes. Une victoire les propulserait dans le top 7, mettant la pression sur Lyon. Malgré leur défaite face au PSG, les Brestois ont retrouvé confiance grâce à leur succès 2-1 contre Troyes en Coupe de France.

Avec deux victoires consécutives à l’extérieur en Ligue 1, Brest pourrait enchaîner un troisième succès, une première depuis 14 mois, et cela avait déjà été le cas… à Nantes.

Horaire et lieu du match

19e journée de Ligue 1

Stade de La Beaujoire (Nantes)

A 19h, heure française

Nantes - Brest

Les compos probables de Nantes - Brest

Nantes : A. Lopes ; Coco, S. Sow, Castelletto, Cozza ; Chirivella, D. Augusto, Lepenant ; Simon, Abline, M. Mohamed.

Brest : Bizot ; Lala, Chardonnet, A.N. Ndiaye, Haidara; Lees-Melou, Magnetti, Mah. Camara ; Pereira Lage, Sima, Ajorque.

Sur quelle chaine suivre le match Nantes - Brest ?

La rencontre entre Nantes et Brest sera à suivre ce vendredi 7 février 2025 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.