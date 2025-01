Ligue des Champions : le PSG face à Brest, Monaco retrouve Benfica !

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Le tirage au sort des barrages de la C1 est tombé. Le PSG affrontera Brest, tandis que Monaco tentera de prendre sa revanche contre Benfica.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a livré son verdict ce vendredi midi. Le Paris Saint-Germain affrontera un adversaire bien connu en Ligue 1, le Stade Brestois, pour une confrontation franco-française inédite à ce stade de la compétition. De son côté, Monaco aura fort à faire face à Benfica Lisbonne, un adversaire qu’il a déjà affronté cette saison en phase régulière.

PSG-Brest, un duel 100% Ligue 1

Ce tirage mettra aux prises deux formations de l’élite française, une situation rarement vue en Ligue des Champions. Brest et Paris s’affronteront trois fois en l’espace d’un mois, avec une première opposition ce samedi en championnat avant d’enchaîner sur cette double confrontation européenne.

Les Parisiens, qui avaient pris le dessus 3-1 lors du match aller en Ligue 1, auront l’étiquette de favoris. Néanmoins, Brest réalise une saison remarquable et pourrait poser bien plus de problèmes que prévu à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

Monaco-Benfica, acte II

L’AS Monaco retrouve un adversaire familier en la personne de Benfica Lisbonne. Battus 3-2 par les Portugais lors de la phase régulière à domicile, les Monégasques devront montrer un tout autre visage pour espérer franchir ce cap et accéder aux huitièmes de finale.

L’équipe de la Principauté devra se méfier de l’expérience et de la solidité des Lisboètes, qui figurent parmi les équipes les plus régulières en Ligue des Champions ces dernières années. Un défi de taille attend les hommes d’Adi Hütter.

Manchester City - Real Madrid, l’affiche de prestige

Si les clubs français sont fixés, le tirage a également réservé un choc au sommet entre Manchester City et le Real Madrid. Pour la quatrième année consécutive, les deux géants du football européen vont s’affronter dans une rencontre qui sent déjà la poudre.

D’autres affiches promettent du spectacle, comme un Bayern Munich - Celtic Glasgow ou encore un Feyenoord - AC Milan, deux duels qui s’annoncent intenses.

Les barrages se dérouleront les 11 et 12 février pour les matchs aller, avant les rencontres retour programmées les 18 et 19 février. Pendant ce temps, les huit équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, dont le LOSC de Bruno Genesio, suivront ces rencontres avec attention avant de connaître leurs futurs adversaires.

Le PSG, Monaco et Brest sont donc fixés. Il ne leur reste plus qu’à se préparer pour un mois de février sous haute tension.

Les affiches des barrages de Ligue des Champions

Club Bruges - Atalanta

Sporting Club - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic Glasgow - Bayern Munich

Juventus - PSV

Feyenoord - AC Milan

Brest - PSG

Monaco - Benfica