Nagelsmann, Chelsea, Man Utd... Des indices sur l'avenir de Kingsley Coman

Un départ de Kingsley Coman a été évoqué ces dernières semaines. Le Français va-t-il quitter le Bayern, lui qui est dans le viseur de clubs anglais ?

Kingsley Coman, ailier du Bayern Munich, a été lié à un éventuel départ vers Manchester United ou Chelsea cet été, mais Goal et SPOX ont appris que l'international français faisait partie des plans de Julian Nagelsmann pour la saison 2021-2022. Le successeur d'Hansi Flick va donc devoir gérer le cas du tricolore lors de ce mercato.

Le joueur de 25 ans est la dernière star du Bayern Munich à avoir des liens avec Pini Zahavi. Mais le super agent israélien ne gère pas la carrière de Kingsley Coman, c'est le père du joueur qui a le de conseiller, Pini Zahavi étant simplement chargé de sonder l'intérêt d'éventuels clubs.

Kingsley Coman, ça coûte (très) cher...

Le Français rechercherait la parité salariale avec Leroy Sane, alors qu'il reste également déçu de voir le maillot n°10 sur les épaules de l'ailier arrivé de Manchester City en 2020. Les géants allemands n'accepteront aucune pression pour vendre et restent détendus quant à l'avenir du joueur formé au Paris Saint-Germain.

Des offres importantes seraient envisagées, mais le Bayern exigerait des frais de plus de 70 millions d'euros pour s'en séparer et il est peu probable qu'il trouve un acheteur à ce prix dans un monde qui ressent toujours les difficultés financières liées à la pandémie de coronavirus. Dans cet esprit, Goal et SPOX ont appris que le nouvel entraîneur Nagelsmann avait l'intention d'avoir Coman à sa disposition la saison prochaine. Cependant, attention aux sirènes de la Premier League... et aux moyens colossaux des Anglais.

En effet, Manchester United, s'intéresse à lui depuis de nombreux mois, mais ce n'est un secret pour personne que l'ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho est actuellement leur principale cible. Des sources ont également informé Goal et SPOX que Chelsea n'est pas vraiment dans la course pour enrôler l'international français.

Les Blues ont de nombreuses options en attaque et il est peu probable qu'ils en recherchent une autre même si l'international anglais Callum Hudson-Odoi devrait s'en aller cet été Manchester City possède également la puissance financière nécessaire pour atteindre le prix demandé par le Bayern, mais le club ne s'est pas manifesté pour le moment. Dans ces conditions bien précises, il apparaît compliqué d'imaginer Kingsley Coman prendre la fuite cet été, lui qui dispute actuellement l'Euro 2020 avec la France.