Nacho : "Prêts à accueillir Mbappé au Real Madrid"

Nacho Fernandez, le défenseur du Real Madrid, a indiqué que lui et ses partenaires merengue recevraient Kylian Mbappé les bras ouverts.

Kylian Mbappé est un grand fan du . Ce n’est un secret pour personne et le natif de Bondy l’a affirmé dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, il est un joueur du PSG, et en tant que tel il ne peut exprimer ouvertement d’admiration envers une autre équipe que la sienne, sous peine de susciter beaucoup de rumeurs et aussi la désapprobation de ses dirigeants franciliens. C’est ce qu’il a lui-même confié lors de sa dernière interview publique.

Il n’empêche, le nom de l’international tricolore continue à être associé à la Casa Blanca. Et la possibilité de le voir rallier la capitale espagnole dans un futur proche semble réelle. L’hypothèse en question enchante d’ailleurs beaucoup l’effectif castillan.

« Si Mbappé nous fait des signes… »

Dans un entretien accordé au quotidien AS, l’arrière Nacho Fernandez a indiqué que c’est avec un grand plaisir que lui et ses partenaires accueilleraient la star française dans leurs rangs. « Il y a beaucoup d’attaquants de très haut niveau. Ce sont les gens au-dessus de nous qui prennent ces décisions. Mais si Mbappé nous fait des signes, il faut être prêt à l’accueillir », a lâché l’international espagnol.

Pour rappel, Mbappé a un contrat avec le PSG qui s’étend jusqu’en juin 2022. Pour l’instant, et même si c’est dans les tuyaux de la direction, il n’y a pas encore eu d’offre de prolongation émise. L’ancien monégasque est déterminé à rester à Paris jusqu’à la fin de la saison, mais il n’écarte rien pour la suite.