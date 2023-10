N’Golo Kanté, les chiffres qui prouvent qu’il est redevenu sélectionnable

Alors qu’il était pénalisé par les pépins physiques à Chelsea, le milieu français se refait une belle santé en Arabie Saoudite.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kante, s'épanouit en Arabie Saoudite avec la formation d’Al-Ittihad. Il ne serait pas exagéré de dire qu’il vit une seconde jeunesse dans le Golfe.

Pour N’Golo Kanté, les blessures c’est du passé

Le champion du monde 2018 a quitté Chelsea cet été pour le club phare de la Saudi Pro League. Il a rejoint cette formation d’Al-Jeddah en compagnie de son compatriote Karim Benzema.

Après 18 mois compliqués à Londres où il n’a cessé de faire des allers-retours à l’infirmerie, l’ex-Caennais est désormais totalement épargné par les soucis physiques sous le maillot d'Al-Ittihad.

Avec les Saoudiens, Kanté a débuté onze matchs consécutifs et a joué presque toutes les minutes de la saison. La saison dernière, avec les Bleus, l’international tricolore a disputé neuf matchs et 685 minutes. Durant l’exercice en cours, il a déjà fait mieux. Rien qu'au cours de ces premiers mois de SPL, il a joué plus que durant la campagne écoulée : 11 matches et 946 minutes. Cela ressemble à une véritable renaissance.