Chelsea, équipe de France : N’Golo Kanté n’est pas près de rejouer

Blessé aux ischios depuis le mois d'août, N'Golo Kanté pourrait mettre encore un certain temps avant de revenir à la compétition.

N’Golo Kanté traverse une période bien compliquée. Depuis trois ans déjà, le champion du monde 2018 peine à conclure une saison complète en raison de diverses blessures (genou, aine, ischio...). Et cela ne va pas en s‘arrangeant. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, le milieu de terrain français n’a disputé que deux matches avec Chelsea et n’a plus joué depuis le 14 août 2022, lors du match nul face à Tottenham (2-2). Gêné par une blessure aux ischio-jambiers, l’international français (53 sélections, 2 buts) a manqué la Coupe du monde 2022 après une rechute au mois d’octobre.

« Un très long chemin à parcourir » pour Kanté

Et si son retour était prévu pour le mois de février, la galère pourrait encore continuer pour l’ancien joueur de Leicester. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Fulham (match en retard de la 7ème journée), l’entraîneur des Bleus Graham Potter s’est montré très pessimiste pour son milieu de terrain. « N’Golo s’entraîne seul sur le terrain depuis quelques jours mais il a encore un très, très long chemin à parcourir », a expliqué l’ancien coach de Brighton.

Un nouveau coup dur pour le club londonien puisque Kanté n’est pas un cas isolé. En plus du Français, Raheem Sterling, Édouard Mendy, Ben Chilwell, Reece James et Armando Broja sont également blessés. L’entraîneur anglais a également annoncé que Christian Pulisic serait absent pendant environ deux mois. Déjà très actifs sur le mercato avec les arrivées de Benoît Badiashile, Andrey Santos, David Datro Fofana et Joao Félix, les dirigeants du club pourraient bien chercher d’autres renforts su ce mercato hivernal.