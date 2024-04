Musiala déclare sa flamme à Bellingham

Mardi, le Real Madrid se rendra en Bavière pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions qui l'opposera au Bayern de Munich.

Cette rencontre promet d'être passionnante, puisque deux des plus grands noms du football européen s'affronteront pour une place en finale. Jude Bellingham affrontera Jamal Musiala, l'un de ses bons amis dans le monde du football. Les deux hommes ont fait leurs classes ensemble en Angleterre, avant que Musiala ne fasse allégeance à l'Allemagne en rejoignant le Bayern en 2020. Dans un entretien accordé à Marca, Musiala s'est exprimé sur son amitié avec Bellingham.

"Nous nous sommes toujours bien compris sur le terrain et nous jouions bien au football. En outre, nous étions colocataires et nous avons toujours eu une excellente relation. Aujourd'hui encore, nous sommes de bons amis car, sur le terrain, nous nous comprenions très bien avec le ballon. Je suis très heureux de ce qu'il obtient actuellement au Real Madrid. J'attends avec impatience ces deux matches. Jude et moi avons toujours rêvé de disputer des matches comme celui-ci, depuis que nous sommes tout petits."

Un match au sommet

Musiala a également admis qu'il n'était pas surpris par la forme incroyable de Bellingham lors de sa première saison au Real Madrid. "Je pense que Jude a toujours eu une excellente mentalité en tant que joueur. Il a une grande confiance en lui et ne recule pas devant les grands défis, donc je n'ai pas été surpris de le voir comme ça à Madrid. Bien sûr, ses débuts ne sont pas normaux pour un débutant, car il faut toujours faire preuve d'une certaine patience, mais c'est quelque chose qui, honnêtement, ne m'a pas trop surpris. Je connais la mentalité de Jude depuis que je suis tout petit."

"C'est un gars au grand cœur et il a toujours eu beaucoup d'affection pour les fans. Et maintenant, il fait la même chose en tant que star. Il ne fait que respecter les fans, et encore plus lorsque vous devenez de plus en plus populaire. Il est important de montrer ce respect et je pense que nous l'avons tous les deux bien gardé au fil des ans.