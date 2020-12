Muller balaye les rumeurs d'un retour en sélection

L'attaquant allemand Thomas Muller a affirmé qu'il était entièrement concentré sur ses obligations envers le Bayern.

Thomas Muller ne songe absolument pas à un éventuel retour en sélection allemande après avoir retrouvé sa forme optimale sous le maillot du Bayern.

La décision de Joachim Low d'envoyer à la retraite Muller, Jerome Boateng et Mats Hummels a été largement remise en question après la raclée 6-0 subie contre l' en novembre.

Low est devenu le troisième entraîneur allemand à concéder six buts en un match après Otto Nerz et Sepp Herberger et son équipe n'a remporté que trois de ses huit derniers matches. Muller a connu une vraie résurrection depuis sa mise à l'écart par Low, fournissant un nombre record de 21 passes décisives alors que l'équipe de Hansi Flick a remporté le titre et s'est assuré un triplé en 2019/2020.

Le joueur de 31 ans a marqué deux fois lors du match nul 3-3 du Bayern contre le RB Leipzig à l'Allianz Arena samedi, récupérant un point qui maintient la bande à Hansi Flick devant celle de Julian Nagelsmann au classement génral.

Interrogé sur un retour en sélection allemande, Muller a déclaré à la chaine Sky locale: "C'est un sujet qui est très loin pour moi. J'essaie d'aider l'équipe avec laquelle je suis sur le terrain. Vous pouvez en parler autant que vous le souhaitez. Je ne vais pas y prêter attention et ensuite nous verrons ce qui se passera."

"La DFB a décidé [de garder Low comme entraîneur], donc tous les Allemands doivent soutenir cette décision et tout faire pour que les choses recommencent. Et avec Joachim Low, nous allons remettre les choses en marche", a-t-il ajouté

L'attaquant du Bayern était heureux d'avoir inscrit un doublé face à Leipzig, mais il aurait préféré que son équipe l'emporte au lieu de concéder le score de parité. "J'ai perdu trop de ballons aujourd'hui (ndlr, hier). Bien sûr, je suis heureux et satisfait - vous ne marquez pas toujours deux buts. Nous savons que nous pouvons revenir à la marque. Mais, au bout du compte, nous devons se contenter de ce match nul."