Bayern - Leipzig (3-3), Leipzig tient tête au Bayern

Le Bayern Munich n’a pas été capable de se défaire de son dauphin Leipzig, ce samedi dans le mini-Klassiker.

Le choc du championnat allemand entre le Bayern et Leipzig a tenu toutes ses promesses ce samedi. Pressentie comme disputée, la bataille entre le leader et son dauphin l’a été pour de vrai et les téléspectateurs ont pu assister à une opposition des plus spectaculaires.

Il y a eu six buts marqués dans cette rencontre. Trois de chaque côté. Nullement intimidés par l’enjeu, les hommes de Julian Nagelsmann ont mené au score à deux reprises, mais ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage. Leur mérite n’en est pas moins grand, surtout qu’il y avait en face un Bayern des grands jours et qui a bataillé ferme pour arracher au moins un point.

Trois passes décisives de Coman

Le show a commencé à la 19e minute lorsqu’une sortie ratée de Manuel Neuer a été profitable au milieu français Christopher Nkunku. La réaction des Bavarois ne s’est cependant pas faite attendre. A peine dix minutes plus tard, le jeune Jamal Musiala (17 ans) rétablissait la parité d’une grosse frappe à l’entrée de la surface. Un but qui fut suivi par un autre dans la foulée. Thomas Muller faisait la différence à la 34e minute d’une frappe en pivot. Le champion du monde 2014 pouvait remercier Kingsley Coman, passeur décisif sur le coup. L’international français avait déjà assuré l’assist sur l’égalisation.

A 2-1, on pensait le Bayern parti pour dérouler et consolider son succès. C’était sans compter sur la capacité de réaction de Leipzig. Les adversaires du PSG en Ligue des Champions ont su ne pas douter, et ont réussi à revenir au score dès la 36e. Justin Kluivert égalisait à 2-2, en mettant à profit un service de Haidara.

La seconde période a ensuite démarré sur les mêmes bases, avec beaucoup d’envie de par et d’autre. Et c’est encore Leipzig qui a pris les devants. A la 48e minute, Emil Forsberg mettait les siens sur la voie du succès d’un coup de casque victorieux. Leipzig tenait sa victoire jusqu’à la 75e minute et un deuxième but de la part de Muller. Le vétéran bavarois exploitait la troisième passe décisive du jour de Coman.

Avec ce score de parité, c’est donc le statu quo en tête du classement. Les deux équipes restent à leurs positions, tandis que Dortmund est 3e.