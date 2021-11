MU : Rangnick a déjà une mission pour le mercato

Les responsables de Manchester United pensent que leur nouveau coach intérimaire Ralf Rangnick peut aider dans les négociations avec Erling Haaland.

La star norvégienne du Borussia Dortmund est convoitée par plusieurs des meilleurs clubs européens, dont Manchester City, Liverpool, Chelsea et le Real Madrid. Le quotidien The Sun affirme que City était en pole position pour l’enrôler et lui faire suivre ainsi les traces de son père Alf-Inge. Le Real Madrid serait également à l’affut pour le Scandinave.

Cependant, Rangnick a tout pour pourrait faire pencher la balance côté mancunien. Il y a deux ans, il avait déjà œuvré pour le transfert Haaland de Molde à Salzbourg lorsqu'il était directeur du football pour l'équipe autrichienne.

Rangnick connait très bien Haaland

United ose espérer que cet atout leur soit profitable et qu’ils réussiront à mettre la main sur l’un des buteurs les plus prisés du circuit. Ce dernier sera, pour rappel, disponible pour un montant de 75M€ l’été prochain, comme le stipule une clause dans son contrat.

La venue de Haaland à Salzbourg a propulsé le joueur de 21 ans sous les feux de la rampe et Dortmund s’est montré le plus prompt à le recruter un an plus tard. Depuis, il ne cesse de progresser et affoler les compteurs. Samedi, il a d'ailleurs inscrit son 50e but en Bundesliga avec le BVB.

MU avait espéré que l'ancien patron Olé Gunnar Solskjaer serait un facteur clé en vue d’un éventuel accord, vu que c’est lui qui l’avait lancé à Molde. Mais, ce fut sans résultat. Rangnick parviendra-t-il à faire mieux que son prédecesseur sur le banc d’Old Trafford ? Le doute est permis.