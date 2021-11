Retour gagnant pour Erling Haaland

Il était attendu comme un messie. Surtout après la déroute de son équipe contre le Sporting Portugal, en milieu de semaine en Ligue des Champions. Et, il n’a pas déçu. Erling Haaland a effectué un retour tonitruant sur les terrains, ce samedi lors du déplacement du BVB à Wolfsburg.

Alors qu’il n’avait plus joué depuis le 19 octobre dernier en raison d’un souci à la hanche, le Norvégien a renoué avec ses bonnes habitudes dès son incorporation sur le terrain. Lancé à un quart d’heure du terme par Marco Rose (73e), il n’a eu besoin que de 8 minutes pour retrouver le chemin des filets. Servi par Julian Brandt, il n’a pas raté l’opportunité de sceller le sort du match face aux Loups (3-1).

Haaland d’attaque pour le Klassiker

C’était sa 10e réalisation de la saison en Bundesliga, mais aussi et surtout sa 50e en 50 matches du championnat allemand. Un chiffre qui donne le tournis, surtout pour un élément de son âge. A 21 ans et 129 jours, il devient d’ailleurs le plus jeune élément à atteindre ce total outre-Rhin. Et il est celui qui a eu besoin du moins de matches pour monter aussi haut en terme de pions inscrits. De quoi justifier son surnom de Cyborg.

Le ratio de Haaland est de 1.12 buts toutes les 90 minutes jouées. Une moyenne digne d’un Soulier d’Or, même s’il a laissé échapper ce prix au profit de Robert Lewandowski la saison dernière. Quant à la répartition des buts en fonction de la surface de corps elle est la suivante : 40 du pied gauche, 6 droit et 4 de la tête.

Ce retour sous la lumière réussi tombe à point nommé. La semaine prochaine, Dortmund défie le Bayern Munich dans le fameux Die Klassiker et le duel risque d’être décisif pour le titre. Le genre de rendez-vous qui inspirent le goleador scandinave.