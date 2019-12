Moyes veut Giroud à West Ham dès cet hiver

David Moyes, le nouveau coach de West Ham, aurait comme idée de s’attacher les services de l’attaquant français, Olivier Giroud.

Après l’avoir déjà pisté il y a deux ans, étudierait l’idée de recruter l’international tricolore, Olivier Giroud. Ça serait même la priorité du nouveau coach, David Moyes, si l’on en croit ce que rapporte le tabloïd The Sun, ce lundi.

Moyes a été intronisé dimanche en tant que manager des Hammers. Parmi les premières requêtes qu’il a soumises à ses responsables c’est de faire signer un attaquant de qualité. Et, l’Ecossais est un grand fan de l’ancien Montpélliérain, un joueur dans le pur type des avant-centres qu’il affectionne.

Giroud en concurrence avec Haller ?

Giroud (33 ans) est actuellement motivé pour quitter sa formation de et rebondir ailleurs. Il a surtout été cité dans la rubrique des transferts en vue d’un éventuel retour en , mais on peut imaginer que le natif de Chambéry ne serait pas contre l’idée de poursuivre son parcours en et en particulier à Londres où il se plait beaucoup avec sa famille.

S’il rejoint West Ham, Giroud sera mis en concurrence avec un autre attaquant français, en l’occurrence Sebastien Haller. À moins que ce dernier, qui réalisé des débuts en PL plutôt décevants (5 buts en 18 matches joués), ne soit définitivement mis sur la touche au profit de sa compatriote.