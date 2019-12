David Moyes nouveau manager de West Ham (Officiel)

À peine 24 heures après s’être séparé de Manuel Pellegrini, s’est trouvé un nouveau coach. Dimanche soir, le club a officialisé le retour sur le banc de David Moyes. Ce dernier était déjà en charge de l’équipe entre 2017 et 2018.

Pellegrini viré de West Ham

Âgé de 56 ans, Moyes était libre depuis qu’il a quitté justement les Hammers. Le board a donc choisi de faire de nouveau appel à ses services en espérant qu’il puisse relancer une équipe sérieusement mal en point. A la mi-saison, West Ham occupe une inquiétante 17e place au classement général.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE