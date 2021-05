"Mourinho va réussir à la Roma"

Un ancien joueur de l'Inter Milan voit José Mourinho réussir à la Roma.

La carrière de José Mourinho est en grande partie en déclin depuis la fin de son précédent passage en Serie A il y a 11 ans, mais il a été soutenu pour réussir à la Roma.

Mourinho est un bon candidat pour un éventuel nouveau titre en Serie A avec le club italien et pourrait être l'homme pour ramener la Roma au sommet, selon l'ancien milieu de terrain de l'Inter Ciriaco Sforza.

Mourinho a été nommé cette semaine entraîneur de la Roma pour la saison prochaine, en remplacement de Paulo Fonseca. C'est un retour en Italie pour un entraîneur qui a fêté le triplé avec l'Inter en 2009-10 avant de partir, ayant également remporté le championnat lors de la campagne précédente.

Mourinho a remporté 62,0% de ses 108 matchs en charge des Nerazzurri, mais ses chiffres ont depuis baissé.

Le Portugais n'a duré que 86 matches à Tottenham, remportant un taux de victoires décevant 51,2%, avant son limogeage le mois dernier.

Mais Sforza, qui a atteint la finale de la Coupe UEFA 1997 avec l'Inter, pense que Mourinho et le football italien peuvent profiter de leurs retrouvailles. Pour les Romainss, qui n'ont plus gagné de Scudetto depuis 20 ans et n'ont pas remporté de trophée majeur depuis 2008, cette nomination pourrait annoncer une nouvelle ère de succès tant attendue.

L'article continue ci-dessous

"Mourinho est Mourinho. Il restera toujours le 'Special One'", a déclaré Sforza à Stats Perform. "Vous ne pouvez pas refuser une offre de l'AS Roma, et l'Italie est aussi un pays où il a tout gagné. Je pense aussi que Mourinho s'intègre bien dans la mentalité italienne."

"La Roma est une équipe avec une grande tradition et ils vont construire un nouveau stade. Ils ont des supporters fantastiques, donc ça va."

"Je lui souhaite également la meilleure des chances car il porte le football dans son cœur. Il veut toujours gagner, il a cette mentalité. Et c'est formidable pour la Serie A."