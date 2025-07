Mourinho fonce sur deux parisiens

Fenerbahçe a conclu un accord pour recruter Milan Skriniar et Marco Asensio, deux joueurs ciblés depuis l'été, qui évoluent actuellement au PSG. Le duo devrait rejoindre le club au Portugal.

Selon A Spor, Fenerbahçe et le PSG ont finalement conclu un accord qui verra Skriniar et Asensio rejoindre Istanbul pour un montant total de 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling/23 millions de dollars). Le grand club turc courtisait activement les deux joueurs, Mourinho ayant personnellement insisté pour que le défenseur slovaque soit recruté de manière permanente. Les frais de transfert seraient payés en plusieurs versements.

Fenerbahçe réalise un doublé dans l'effectif du PSG

Fenerbahçe a ravi Skriniar au nez et à la barbe des autres clubs turcs qui cherchaient à recruter le défenseur. Le joueur de 30 ans a passé la moitié de la saison dernière à Istanbul, où il est devenu un élément essentiel de l'équipe sous la direction de Mourinho, contribuant même à trois buts et une passe décisive en 16 matchs.

Asensio suscitait beaucoup d'intérêt en Espagne et en Italie, l'AC Milan, l'Inter et Villarreal suivant de près le milieu de terrain. Cependant, l'offre de Fenerbahçe, qui propose un salaire annuel de 9 millions d'euros, est la plus proche de son salaire de 14 millions d'euros (12 millions de livres sterling/16 millions de dollars) au PSG. L'ancien joueur du Real Madrid est actuellement en vacances et devrait signer pour Fenerbahçe dans les prochains jours.

Le club turc ne semble pas vouloir mettre un terme à sa frénésie dépensière, puisqu'il souhaite également recruter l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman. L'entraîneur Mourinho a donné son feu vert au club pour poursuivre sa signature. Le Bayern aurait inscrit l'ailier français sur sa liste de prêts et serait prêt à écouter les offres. Cependant, tout prêt serait assorti d'une option d'achat.

L'équipe de Mourinho ne néglige aucun détail dans sa quête pour mettre fin à la disette de 11 ans du club en matière de trophées. Fenerbahçe est également en tête de la course pour recruter le milieu de terrain Granit Xhaka, qui devrait quitter le Bayer Leverkusen lors du mercato estival.

Fenerbahçe poursuivra sa préparation d'avant-saison au Portugal, où l'équipe turque affrontera le club portugais de Leiria le 21 juillet. Les supporters attendront avec impatience qu'au moins l'un des deux nouveaux joueurs rejoigne l'équipe d'ici là.