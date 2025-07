Mourinho dans la bagarre pour une star de Manchester United

Tottenham vs Manchester United

Fenerbahçe serait prêt à attendre Marcus Rashford malgré le fait que le joueur écarté de Manchester United ait jeté son dévolu sur Barcelone.

Selon le média turc Hurriyet, via Sport Witness, l'entraîneur de Fenerbahçe et ancien patron de United, José Mourinho, serait impatient de retrouver Rashford. Bien que le joueur de 27 ans envisage un transfert à Barcelone, celui-ci pourrait ne pas se concrétiser, et par conséquent, l'équipe de Super Lig attend dans les coulisses l'international anglais.

Le rapport ajoute toutefois que le principal obstacle est le prix de Rashford, qui s'élève à 40 millions de livres sterling. Malgré cela, Fenerbahçe « attendra patiemment jusqu'en août » pour tenter d'obtenir un meilleur accord pour l'attaquant, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Aston Villa. Si son avenir reste incertain, il semble qu'il ne jouera plus pour United.

Fenerbahçe attend toujours

Rashford, dont le contrat à Old Trafford court jusqu'en 2028, a joué sous les ordres de Mourinho à United entre 2016 et 2018. Pendant cette période, il a marqué 28 buts et ajouté 20 passes décisives en 125 apparitions sous la direction du Portugais.

Rashford, qui a manqué la fin de la saison dernière en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, est de retour en forme et cherche désormais un nouveau club. Bien qu'il ait repris l'entraînement avec United ce mois-ci, son avenir semble s'éloigner d'Old Trafford.