Mourinho cash sur Cristiano Ronaldo

Mourinho a salué Ronaldo pour avoir ouvert la porte vers l'Arabie Saoudite et a révélé s'il envisagerait d'y travailler.

Mourinho aurait entamé des discussions avec le directeur sportif d'Al Shabab une semaine seulement après avoir quitté l'AS Rome. Alors que les médias spéculaient sur son rejet de l'offre d'Al Shabab, Mourinho a précisé qu'il avait reçu plusieurs propositions de clubs saoudiens, dont Al-Hilal et Al-Ahli, plus tôt dans la campagne. Malgré les incitations financières alléchantes, Mourinho a choisi de rester attaché à la Roma, par amour et par respect pour le club de Serie A.

La récente présence de Mourinho en Arabie Saoudite, marquée par des apparitions lors d'événements sportifs tels que le match de boxe d'Anthony Joshua et le Grand Prix d'Arabie Saoudite, a alimenté les spéculations sur son avenir au Moyen-Orient. Cependant, Mourinho a précisé que ses visites actuelles étaient principalement des visites de loisirs, indiquant qu'il ne se précipitait pas pour prendre des engagements en tant que manager.

Cr7 a ouvert la porte

Dans une interview accordée à Fabrizio Romano, Mourinho a déclaré : "Cristiano a ouvert la porte en croyant qu'il était possible d'être là-bas et d'y vivre, de profiter du développement d'un pays qui veut être un pays différent avec un football qui a une passion mais qui n'est pas développé. Lorsque j'ai reçu la proposition, bien sûr, l'aspect économique était important parce qu'il était plus important pour moi avec la Roma, le football européen et l'engagement. Si vous me posez la question à l'avenir, l'expérience m'a appris qu'il ne faut jamais dire jamais".

En expliquant ses récentes visites en Arabie Saoudite, Mourinho a déclaré : "Je voyage aujourd'hui en Arabie Saoudite parce que je vais profiter de trois jours, regarder la boxe, regarder la Formule 1 et être avec des amis, pas parce que je vais signer des contrats, parce que maintenant j'ai du temps jusqu'à la fin de la saison pour prendre la bonne décision pour moi."