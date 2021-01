Mourinho : "Brentford, mon plus gros match comme entraîneur de Tottenham"

L'entraîneur des Spurs est conscient de l'importance de la demi-finale de Carabao Cup, lui qui souhaite remporter un trophée avec Tottenham.

La dernière fois que a remporté un trophée c'était en 2008, Ledley King et Robbie Keane avaient à l'époque offert la Carabao Cup aux Spurs avec une victoire face à à Wembley. Plus de dix ans après, José Mourinho espère mettre fin à une disette de treize ans pour le club londonien qui dispose d'une belle génération, mais qui n'a malheureusement jamais été récompensé malgré ses belles saisons et une finale de disputée.

José Mourinho est un entraîneur à succès, habitué à gagner des trophées. En réalité, le Portugais a été sacré partout où il est passé. Et il ne compte pas déroger à cette règle chez les Spurs. Il l'avait d'ailleurs indiqué dès sa nomination à Tottenham. Vainqueur à trois reprises de la Carabao Cup dans sa carrière, le technicien portugais est à deux matches de réussir la passe de quatre. Mais pour ça, ses hommes devront éliminer le club de Brentford ce mardi.

En conférence de presse, José Mourinho n'a pas caché l'importance de cette rencontre pour les Spurs : "Je pense que c'est mon plus grand match depuis mon arrivée aux Spurs. Dans la perspective du club à la recherche d'un titre pendant de nombreuses années, je dirais que oui. La seule chose plus importante que les demi-finales, ce sont les finales. Pour moi, chaque compétition est importante. J'ai remporté ce qui était alors la Carling Cup lors de ma première saison en en 2004/05, donc pour moi chaque compétition est différente et compte".

Plus d'équipes

Mourinho peste contre le calendrier

L'article continue ci-dessous

"C'est ma façon de voir les choses et surtout dans un club sans titre depuis plus d'une décennie, je pense que chaque compétition devient encore plus importante. Si nous gagnons deux matches, nous remportons un trophée - deux matches difficiles bien sûr - ce qui, je pense, serait une très bonne chose pour le club et les joueurs", a ajouté l'ancien entraîneur de Chelsea et de .

En revanche, José Mourinho a confessé sa frustration envers un calendrier très chargé pour Tottenham : "Je ne suis pas satisfait du calendrier depuis le premier jour et au premier jour, j'étais loin d'imaginer que j'aurais un match reporté. Je ne suis pas heureux depuis le premier jour que Man Utd et Man City n'aient pas débuté la saison en même temps, je comprends cela parce qu'ils méritent cette semaine supplémentaire à cause de la compétition en et en Ligue des champions la saison dernière".

"Ce que je ne comprends pas, c'est comment commencer la saison sans savoir quand ces matchs vont se jouer. Je crois que nous ne savions cela que la semaine dernière et je pense que c'est uniquement parce qu'il y avait de nouveaux matches à reporter. C'est la seule raison que nous connaissons maintenant à mon avis. Je voudrais savoir quand nous jouerons contre . Pour parler de la finale de la Coupe Carabao, je refuse de le faire, parce que peut-être que Brentford jouera la finale et pas nous. Mais j'aimerais savoir quand je jouerai contre Fulham, refusant totalement d'être puni par une congestion de matches fous comme nous l'étions en début de saison. J'attends", a conclu l'entraîneur de Tottenham.