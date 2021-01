Tottenham - Leeds (3-0) : Les Spurs regoûtent à la victoire grâce au duo Son - Kane

Porté par ses deux hommes forts, Tottenham a commencé par une victoire l’année 2021 face à Leeds. Ils remontent provisoirement à la 3eme place.

Au moment des douze coups de minuit chaque 31 décembre, il est l’heure de prendre de bonnes résolutions pour l’année à venir. Celles choisies par Heung-Min Son et Harry Kane sont déjà connues. Les deux attaquants de comptent poursuivre sur leur lancée de 2020 et ont attaqué 2021 tambour battant. Pour cette première journée de dans la nouvelle année, le Sud- Coréen et l’Anglais ont rappelé qu’ils étaient bien le tube de la saison en et qu’ils ne comptaient pas se faire voler la vedette de hit-parade si facilement.

Face au Leeds de Marcelo Bielsa, Tottenham s’est encore une fois appuyé sur son duo d’artistes pour faire la différence et remonter provisoirement à la troisième place du classement (3-0). Sans être très flamboyant dans ce marathon qu’est le Boxing Day, les Spurs ont assuré l’essentiel et se sont remis la tête à l’endroit après quatre matches sans la moindre victoire. Pendant que le club condamnait les agissements de certains de ses joueurs pendant les fêtes de Noël, Mourinho a pris le meilleur sur Bielsa, dans ce duel des opposés.

L'article continue ci-dessous

100 buts pour Son avec Tottenham

La rencontre a d’ailleurs été à l’image des deux philosophies de jeu présentes sur les bancs londoniens. C’est bien Leeds qui a eu le monopole du ballon (62% à la pause) sans pour autant mettre en danger Hugo Lloris mais ce sont les Spurs qui ont fait preuve de réalisme. Brouillon dans le jeu, le club londonien a profité d’une grossière erreur d’Alioski sur Bergjwin pour débloquer la situation. Peu en vue pendant une demi-heure, Kane a trompé Meslier sur penalty (29eme). Un déclic pour l’attaquant anglais qui, à l’image de son équipe, avait accusé le coup lors de ses trois dernières sorties. Buteur, Kane a prouvé une fois de plus toute l’évolution observée depuis un an sous les ordres de José Mourinho.

Réputé pour ses buts depuis ses débuts en professionnels, l’international anglais a désormais un toucher de balle qui lui permet également d’être décisif pour ses coéquipiers. Son centre parfaitement dosé pour Heung-Min Son juste avant la mi-temps en est le parfait exemple. Entre les deux attaquants la symphonie est parfaite (13 passes décisives entre eux) et c’est tout un club qui en est dépendant. Alderweireld, bien aidé par Meslier, a corsé l’addition dès le retour des vestiaires mais c’est la connexion anglo-sud-coréenne et les 100 buts de Son qui feront les gros titres.