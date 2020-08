Mourinho a promis de transformer Kane en une "star de cinéma du football'' lors de sa première rencontre à Tottenham

Le manager portugais a révélé que son objectif était d'aider la star anglaise à réaliser ses ambitions d'arriver à la table de CR7 et Messi.

L'entraîneur de , José Mourinho, a conquis Harry Kane en promettant de le transformer en "star de cinéma du football" lorsqu'il est arrivé sur le banc de touche des Spurs l'année dernière. Le Portugais, qui a été entraîneur à Porto, , l'Inter, le et dans le passé, a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc de touche alors que les Spurs flirtaient avec la zone de relégation après un terrible début de saison 2019-20.

Reconnaissant qu'il devait réintégrer le plus rapidement possible le double vainqueur du titre de meilleur buteur de la , les détails d'une rencontre entre les deux hommes dans le bureau du manager ont été montrés dans le documentaire d'Amazon "All or Nothing". "Je crois que vous avez une très bonne relation avec Mauricio, j'adore ça", a déclaré le Portugais à Kane. "Je pense toujours, si vous avez de bonnes relations avec l'ancien entraîneur. Pourquoi pas avec moi ?"

Mourinho-Kane, un duo porteur d'espoirs pour les Spurs ?

L'article continue ci-dessous

"Je t'ai vu t'entraîner hier et je n'ai aucun doute sur le fait que tu es un leader. C'est mon sentiment. Le monde regarde le football anglais avec un respect incroyable mais ils pensent toujours que les stars du football jouent dans d'autres endroits. Nous devons construire également votre statut dans cette direction. Mon profil, je suis un peu comme ça en tant qu'entraîneur. La réalité est que ma dimension est universelle et en étant avec moi, je pense que je peux vous aider à exploser", a conclu le manager d'un geste de la main.

Plus d'équipes

Kane a répondu: "C'est mon objectif. Lorsque vous êtes dans un club comme Tottenham, bien sûr, nous avons eu des bons résultats et personnellement, j'ai été bon - mais je veux être comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi". Mourinho a alors déclaré: "Ce que je n'accepte pas, parce que c'est ma f*cking nature, c'est d'être ici et de ne rien gagner, mais je pense que nous pouvons gagner grâce à vous. Vous avez de meilleurs joueurs que j'avais à Manchester United. Le club a beaucoup de potentiel pour exploser".

Alors que Mourinho a permis aux Spurs de remonter au classement de la Premier League après un début de saison catastrophie, terminant au-dessus de son rival du nord de Londres, , sixième, ils ont tout de même raté la qualification pour la prochaine , comptant sept points de retard sur le quatrième. Kane, âgé de 27 ans, a quant à lui inscrit 18 buts en vingt-quatre matches de Premier League, ce qui correspond à son total de buts de la saison précédente, deux années durant lesquelles il n'a pas été épargné par les blessures.