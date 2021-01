Morgan Sanson en route pour Aston Villa

Selon toute vraisemblance, le milieu marseillais Morgan Sanson devrait prendre la direction d’Aston Villa.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Morgan Sanson va bien quitter l’OM. Le milieu de terrain s’apprête à renforcer les rangs du club anglais d’ . Selon Sky Sports, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l’ancien héraultais.

Sanson rejoindrait les Villans contre un montant de 18M€ (plus bonus). Un contrat de 4 ans et demi l’attendrait du côté de Villa Park, d’après les révélations de RMC Sport. Sa visite médicale est prévue dans les 48 prochaines heures.

Sanson était pressenti pour jouer d’entrée, ce samedi soir lors du derby contre en (21e journée). Finalement, il sera donc dispensé de cette opposition.

Harit pour remplacer Sanson à l’OM ?

Pour remplacer Sanson, le club phocéen pourrait miser sur Amine Harit, le milieu marocain de . Les deux clubs discuteraient de la possibilité d’un prêt.

André Villas-Boas, le coach olympien, s’était préparé à la cession de son joueur dès la semaine dernière. Après le match face à Nîmes, il avait confié : « On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en (…) C'est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose ».

Pour rappel, il y a deux ans, Sanson avait déjà été proche de prendre la direction de la . Les Hammers de avaient tenté de l’enrôler.

Durant son séjour de cinq saisons à l’OM, l’ancien international espoir a disputé 154 rencontres et inscrit 25 buts.