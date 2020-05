Moreno confirme l'intérêt du Barça pour Neymar

L'ancien adjoint de Luis Enrique, aujourd'hui en poste à l'AS Monaco, est certain que le FC Barcelone veut s'attacher les services de Neymar.

Robert Moreno, ancien assistant de Luis Enrique à Barcelone et actuel coach de , assure que Neymar reste une cible des champions d' et qu'un raid pourrait se produire lors du prochain mercato.

Des rumeurs évoquant un retour en Catalogne de "Ney" ont commencé à circuler dès la fin de sa première année à Paris et elle ne se sont pas estompées depuis. Trois ans se sont écouls depuis ce transfert et le Barça serait toujours à l'affût pour récupérer son ancienne star. Jusqu'à présent, les efforts des Catalans en ce sens n'ont donné lieu à aucun résultat, mais ils ne desespèrent pas et l'intérêt pourrait être ravivé dès le prochain mercato.

Moreno est donc convaincu que ça sera le cas lors de cette intersaison 2020. L'ex entraineur de la Roja croit même savoir pourquoi les Blaugrana voudraient re-signer l'international auriverde. Un joueur qu'il a lui-même eu la chance de cotoyer lorsqu'il était en place à Nou Camp en tant qu'assistant de Luis Enrique.

"Moi, je signerais à nouveau Neymar pour Barcelone", a-t-il déclaré à El Transistor. "Au final, Barcelone doit avoir les meilleurs joueurs du monde et Neymar est l’un d’eux, un joueur qui fait la différence. De plus, il fait jouer ses coéquipiers. Je sais avec certitude qu'ils le veulent." Des propos catégoriques et qui ont même de quoi surprendre lorsqu'on sait qu'ils émanent de la bouche d'un coach d'une des équipes rivales du PSG.