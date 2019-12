Montpellier-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG se déplace à Montpellier samedi. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le prochain match de Paris.

Pas de grève pour le ce week-end. Le club de la capitale se déplace à , ce samedi (17h30), dans le cadre de la 17e journée de . Un match que Thomas Tuchel a évoqué vendredi en conférence de presse.

"Montpellier ? C'est une équipe très forte, très costaude. Il y aura beaucoup de challenges, beaucoup de centres, beaucoup de longs ballons. Il faudra défendre avec beaucoup d'efforts face à une équipe sûrement en 5-3-2, très serrée. Ils ont beaucoup d'automatismes, ce n'est pas facile de se créer des occasions normalement pour les adversaires (de Montpellier, ndlr). C'est le défi et c'est ce que nous attendons de nos joueurs."

L'entraîneur parisien entend maintenir le niveau d'exigence, d'autant que son équipe ne pratique pas son meilleur football ces dernières semaines. "C'est comme ça... Nous sommes dans une phase où nous ne jouons pas notre meilleur football. On veut parler de performance, et pas seulement de résultat. C'est à nous d'analyser et il faut admettre qu'on est dans une phase où tout n'est pas facile", a-t-il précisé.

La rencontre à Montpellier pourrait servir de révélateur avant le dernier match de poules, mercredi en , contre . Au classement, le MHSC est 6e de , à deux points du podium. Paris est toujours en tête, avec 5 points d'avance sur l'OM, son dauphin, et un match en moins.

Match Montpellier-PSG Date Samedi 7 décembre 2019 Coup d'envoi 17h30

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Montpellier-PSG est diffusé sur la chaîne payante Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens À venir Défenseurs À venir Milieux À venir Attaquants À venir

La compo probable du PSG : À venir

Les principaux absents : Herrera, Verratti (blessés), Gueye, Bakker, Innocent, Choupo-Moting, Kehrer, Mbe Soh, Kouassi, Aouchiche (choix)

5 stats à connaître (avec Opta)

- Montpellier n’a gagné que 2 de ses 18 derniers matches face à Paris en Ligue 1 (8 nuls, 8 défaites) : le 3 décembre 2016 (3-0) et le 30 avril 2019 (3-2).

- Paris n’a fait aucun match nul lors de ses 18 derniers matches de Ligue 1 (14 victoires, 4 défaites), son dernier partage des points dans l’élite remontant au 4 mai dernier contre Nice (1-1).

- Paris a remporté 5 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, pour une défaite à le 1er novembre dernier (1-2).

- Montpellier et Paris sont les 2 seules équipes à ne pas avoir concédé le moindre penalty en Ligue 1 2019/20.

- Le joueur de Paris Angel Di Maria est impliqué dans au moins un but lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (4 buts, 4 assists), égalant sa meilleure série dans l’un des 5 grands championnats européens.