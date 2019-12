Montpellier-PSG, Thomas Tuchel : "Nous ne jouons pas notre meilleur football"

Avant Montpellier-PSG samedi à La Mosson (17h30), Thomas Tuchel a notamment parlé du fond de jeu de son équipe ce vendredi lors d'un point presse.

Le groupe

Thomas Tuchel : Il y a seulement Marco Verratti et Ander Herrera qui ne sont pas disponibles. Il y a un petit doute sur Idrissa Gueye, mais on doit attendre le check du médecin. Sinon, tous les autres sont aptes à jouer.

L'absence de Verratti

Bien sûr que ça change. Il donne de la qualité et de la personnalité à l'équipe. Il se donne toujours à 100%. Il a beaucoup d'influence, c'est un gars toujours positif. C'est clair qu'il manque, mais on doit être attentif avec lui. Il a joué 90 minutes très intensives contre le Real, mais on l'attend dans l'équipe contre .

Un avis sur

C'est une équipe très forte, très costaude. Il y aura beaucoup de challenges, beaucoup de centres, beaucoup de longs ballons. Il faudra défendre avec beaucoup d'efforts face à une équipe sûrement en 5-3-2, très serrée. Ils ont beaucoup d'automatismes, ce n'est pas facile de se créer des occasions normalement pour les adversaires (de Montpellier, ndlr). C'est le défi et c'est ce que nous attendons de nos joueurs.

"Il y a des raisons, mais je ne veux pas trop parler"

Le jeu de son équipe

C'est comme ça... Nous sommes dans une phase où nous ne jouons pas notre meilleur football. On veut parler de performance, et pas seulement de résultat. C'est à nous d'analyser et il faut admettre qu'on est dans une phase où tout n'est pas facile. (...) Il y a des raisons, mais je ne veux pas trop parler... C'est quelque chose qui dure depuis plusieurs semaines. On a des idées, et j'ai dit honnêtement [après ] qu'on n'était pas satisfait de la manière. Mais je reste totalement positif et c'est mieux qu'on joue dès demain encore.

Les raisons ?

Je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'une raison. Et pourquoi je suis positif ? Car je vois mon équipe chaque jour à l'entraînement. C'est un petit peu bizarre parce qu'on montre beaucoup de qualité et d'intensité pendant l'entraînement. Nous avons 20-23 joueurs depuis deux ou trois semaines à l'entraînement. On a gagné en intensité durant les séances, et on n'arrive pas forcément à le montrer pendant les matches. C'est un petit peu bizarre... L'équipe a un bon état d'esprit chaque jour. Hier encore, ils ont été extraordinaires. Les gars qui ne jouent pas beaucoup ont été formidables. Les gars sont déçus, ils n'ont pas joué, mais ils donnent tout, ils sont ensemble. On doit le montrer pendant les matches, mais on ne doit pas forcer. On manque peut-être un petit peu de confiance, mais on ne manque pas de qualité.

La gestion des n°9

C'est toujours la question de la hiérarchie, mais ça peut changer tous les trois jours. J'analyse la performance, les états de forme, et ensuite je prends les décisions. Si un joueur est en bonne forme, performant et disponible, il peut être titularisé, mais ça peut toujours changer. (...) On doit réfléchir pour l'équipe, pour les meilleures choses à faire, mais aussi aux joueurs qui ont besoin de minutes pour gagner en confiance.

Le retour de vacances n'est pas encore décidé

Ça dépend encore du tirage au sort de . On peut jouer le 3, le 4 ou le 5 janvier. Maintenant, on doit jouer le match à en janvier, ça change beaucoup. C'était la seule semaine pour travailler vraiment à l'entraînement. On a des idées, et on attend le tirage au sort. Après, on décidera.

Les jeunes Aouchiche et Kouassi

Je suis très satisfait de lui, et Tanguy (Kouassi). Ils ont fait une super , ils ont gagné de la confiance. Ils montrent beaucoup de qualité à l'entraînement, et j'espère qu'on aura la possibilité de les laisser jouer. Ce sont des gars de notre centre de formation, ils ont de la qualité et j'espère qu'ils pourront le montrer.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.