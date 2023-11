Montpellier – Nice : Le choix inattendu de Francesco Farioli

L’OGC Nice affronte Montpellier ce vendredi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 avec un choix surprenant de Francesco Farioli.

Nice se déplace sur la pelouse de Montpellier ce vendredi (21h) pour le compte de la douzième journée du championnat français. Pour ce match, l’entraîneur niçois, Francesco Farioli a réservé une surprise dans son onze de départ.

Francesco Farioli prévoit un changement

Leader de Ligue 1 après 11 journées, l’OGC Nice (25 pts) vit une folle entame de saison. Les Aiglons comptent bien continuer sur leur lancée et offrir à Francesco Farioli, son 12e match d’affilée sans défaite dans l’élite française. L’Italien rejoindrait ainsi Thomas Tuchel (20), Will Still (17), Ricardo Gomes (13), Gérard Gili (12) et son prédécesseur, Didier Digard (12), qui sont les seuls à n’avoir pas perdu plus de matchs lors de leurs débuts en Ligue1. Contre le MHSC, Francesco Farioli devrait débuter la rencontre avec un changement dans son équipe-type.

Un habitué de la Ligue 1 dans l’entrejeu

Privé d’un joueur important de son dispositif tactique, Francesco Farioli devrait le remplacer par un visage bien connu des amateurs de la Ligue 1. Morgan Sanson, sauf surprise de dernière minute, sera aligné en sentinelle, en remplacement de Youssouf Ndayishimiye, exclu contre Rennes le weekend dernier. Sanson sera entouré de Képhren Thuram et de Hicham Boudaoui dans l’entrejeu niçois.

Farioli renouvelle sa confiance à ses hommes forts

En défense, Francesco Farioli va composer avec son habituelle ligne de quatre qui comprend, Rosario, Todibo, Dante et Bard. Ces derniers vont constituer une armure défensive devant Marcin Bulka, présent dans les buts comme à l’accoutumée. En attaque, Farioli réitère sa confiance au trio Jérémy Boga, Terem Moffi et Gaëtan Laborde pour l’animation offensive.

La compo attendue de l’OGC Nice face à Montpellier

Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Sanson, Thuram - Laborde, Moffi, Boga