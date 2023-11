Montpellier - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Montpellier HSC et l’OGC Nice sont au duel ce vendredi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après la semaine marquée par les compétitions européennes, le championnat de France fait son retour ce weekend avec les rencontres de la douzième journée. En ouverture, le Montpellier HSC accordera reçoit son homologue de l’OGC Nice (leader de Ligue 1), ce vendredi au Stade de la Mosson.

Montpellier en quête de rebond, Nice vise le sans-faute

S’il a lancé les hostilités lors de la précédente journée avec le Paris Saint-Germain avec une cuisante défaite 3-0 au Parc des Princes, Montpellier HSC sera l’hôte de l’OGC Nice cette fois-ci. En difficultés en Ligue 1 cette saison trois victoires, trois matchs nuls et quatre défaites, les hommes de l’entraîneur Michel Der Zakarian tenteront de se relancer à domicile. Actuellement logés à la 13e place avec 11 points, les Montpelliérains vont provisoirement monter à la septième place en cas de victoire contre les Aiglons, vendredi.

De son côté, l’OGC Nice, qui ne semble pas prêt à laisser la première place du championnat (25 points), ira chercher les trois points en terre ennemie. Sortis d’une victoire contre le Stade Rennais (2-0), les capés de Francesco Farioli vont chercher à poursuivre l’invincibilité en championnat de France. Auteurs de 7 victoires et quatre matchs nuls en 11 journées, les Aiglons qui tiennent la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement quatre buts encaissés, chercheront à continuer avec les belles performances.

Horaire et lieu du match

Montpellier – Nice

12e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Mosson

A 21h française

Les équipes probables du Montpellier - Nice

Montpellier: Lecomte - Sacko, Estève, Jullien, Sainte-Luce - Chotard, Ferri - Al-Tamari, Savanier, Fayad - Adams.

Nice: Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Sanson, Thuram - Laborde, Moffi, Boga

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier – Nice

La rencontre entre Montpellier et l’OGC Nice sera à suivre ce vendredi 10 novembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.